Цены на нефть выросли на 1,5%

Мировые цены на нефть выросли приблизительно на 1,5%

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.57 выросла на 1,58%, достигнув 75,23 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,49%, до 70,37 доллара, передает РИА «Новости».

В последний торговый день недели на рынке наблюдается положительная динамика.

Отметим, однако, что согласно опросу Bloomberg, в следующем году потребление в Китае вырастет на 500 тыс. баррелей в день, это менее трети роста, наблюдавшегося в 2023 году. В США многие экономисты прогнозируют рецессию в следующем году.

«Перспективы спроса на нефть остаются мрачными. Восстановление экономики Китая не набрало оборотов, а производственная активность на Западе продолжает сокращаться», – цитирует агентство руководителя отдела исследований сырьевых товаров Kotak Securities Ltd. в Мумбаи Равиндру Рао.