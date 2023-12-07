Столтенберг предложил странам НАТО потратить «неожиданные деньги» на Украину

Tекст: Алексей Дегтярев

Столтенберг заявил, что готов помочь в случае возникновения проблем с тратами 2% ВВП на военные расходы, в том числе на поддержку Украины, передает РИА «Новости».

Если у стран «появились неожиданные деньги», то их можно было бы вложить в поддержку киевского режима, добавил он.

Напомним, на натовском саммите в Вильнюсе страны альянса согласовали траты в размере 2% ВВП на оборону.