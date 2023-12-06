Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Премьер Норвегии назвал позором чествование Гуньки в парламенте Канады
Премьер Норвегии Стере в разговоре с пранкерами назвал позором чествование Гуньки в парламенте Канады
Чествование в парламенте Канады украинского националиста Ярослава Гуньку, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») во время Второй мировой, является позором для Канады, заявил норвежский премьер Гар Стере в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).
«Это было большим позором для Канады, а не для Украины», – приводит его слова ТАСС. Запись разговора с премьер-министром Норвегии пранкеры разместили в своем Telegram-канале.
Стере, говоря по телефону с якобы «высокопоставленным африканским чиновником», признался, что так называемое украинское наступление не приводит к «быстрому прогрессу», какого хотели бы в Киеве. Он выразил надежду, что ситуацию удастся вывести на дипломатический путь решения конфликта, при этом премьер не испытывает оптимизма в данном вопросе.
Кроме того, Стере не исключил, что Норвегия может передать вооруженным силам Украины семь или восемь истребителей F-16, которые остались в стране. Он сообщил, что сама Норвегия замещает их истребителями F-35, а свои F-16 страна почти полностью продала Румынии.
Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту. В России Гунька объявлен в федеральный розыск.