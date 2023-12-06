Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.31 комментарий
Цены на нефть изменились разнонаправлено
Мировые цены на нефть изменились разнонаправлено после выхода данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в среду не показали единой динамики после выхода данных о запасах от Американского института нефти (API).
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.21 растет на 0,04%, достигая 77,23 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,04%, до 72,29 доллара, передает РИА «Новости».
В ночь на среду API сообщил, что рост запасов нефти в стране за последнюю неделю оценивает в 0,6 млн баррелей. Позднее в среду минэнерго США должно опубликовать официальную статистику по коммерческим запасам. Аналитики полагают, что за неделю, завершившуюся 1 декабря, запасы сократились на 1,4 млн баррелей.
Трейдеры также обдумывать решение стран ОПЕК+ на состоявшейся в минувший четверг встрече «добровольно» (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти.
«Нефть перепродана. Трудно представить, что она все еще не оправилась от шока, вызванного решением ОПЕК+», – цитирует Bloomberg основателя Vanda Insights в Сингапуре Вандану Хари.