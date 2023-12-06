Мировые цены на нефть изменились разнонаправлено после выхода данных о запасах в США

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.21 растет на 0,04%, достигая 77,23 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,04%, до 72,29 доллара, передает РИА «Новости».

В ночь на среду API сообщил, что рост запасов нефти в стране за последнюю неделю оценивает в 0,6 млн баррелей. Позднее в среду минэнерго США должно опубликовать официальную статистику по коммерческим запасам. Аналитики полагают, что за неделю, завершившуюся 1 декабря, запасы сократились на 1,4 млн баррелей.

Трейдеры также обдумывать решение стран ОПЕК+ на состоявшейся в минувший четверг встрече «добровольно» (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти.

«Нефть перепродана. Трудно представить, что она все еще не оправилась от шока, вызванного решением ОПЕК+», – цитирует Bloomberg основателя Vanda Insights в Сингапуре Вандану Хари.