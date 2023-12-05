Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.25 комментариев
США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену Гершковича и Уилана
Госдеп: США передали России предложение по обмену Гершковича и Уилана, оно было отвергнуто
США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако оно было отвергнуто, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Миллер заявил, что США считают приоритетным вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан, передает РИА «Новости».
Представитель Госдепа добавил, что не собирается вдаваться в подробности, по каким каналам Вашингтон контактирует с Москвой, но «возможности донести свои предложения есть», передает ТАСС.
В октябре координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Уилана и Гершковича.
Напомним, ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Столичный суд арестовал журналиста в конце марта.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Защита считает, что гражданин США стал жертвой провокации. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Сообщалось, что американская сторона ранее сделала «серьезное предложение» российской по обмену Уилана.