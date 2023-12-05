Предложившая запустить «Движение первых» школьница провела встречу на выставке «Россия»

Предложившая запустить «Движение первых» ученица провела встречу со школьниками на выставке «Россия»

На стенде Севастополя она пообщалась с другими школьниками – рассказав им о «Движении первых» и общении с президентом России Владимиром Путиным. На выставке-форуме она была впервые. «Я очень хотела попасть на выставку «Россия». Мне многие писали, как здесь классно и здорово. Я приехала – и я в шоке, такой масштаб, не описать словами все мои эмоции. Сразу появилось вдохновение», – сказала Красовская.

По словам Дианы, задача движения – объединить детей и дать им больше возможностей для развития. «Дети – это будущее России. Я очень люблю свою страну, и все в «Движении» ее любят. Поэтому его суть – сделать Россию еще лучше, сделать все для ее процветания», – приводятся слова школьницы в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Напомним, что в апреле 2022 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» с участием президента РФ Владимира Путина семиклассница Диана Красовская предложила создать «общее детское движение». Глава государства сразу поддержал эту идею.

«Я очень волновалась перед встречей, но все прошло хорошо — когда президент вошел, я сразу успокоилась. Я предложила [создать движение], он поддержал — даже не задал дополнительных вопросов, просто сказал «да», что это действительно востребовано, что это нужно. Я была поражена – все получилось!» – рассказала Красовская.