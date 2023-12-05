Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.22 комментария
Предложившая запустить «Движение первых» школьница провела встречу на выставке «Россия»
Предложившая запустить «Движение первых» ученица провела встречу со школьниками на выставке «Россия»
Школьница Диана Красовская, по предложению которой появилось Российское движение детей и молодежи «Движение первых», посетила Международную выставку-форум «Россия» в Международный день добровольца 5 декабря.
На стенде Севастополя она пообщалась с другими школьниками – рассказав им о «Движении первых» и общении с президентом России Владимиром Путиным. На выставке-форуме она была впервые. «Я очень хотела попасть на выставку «Россия». Мне многие писали, как здесь классно и здорово. Я приехала – и я в шоке, такой масштаб, не описать словами все мои эмоции. Сразу появилось вдохновение», – сказала Красовская.
По словам Дианы, задача движения – объединить детей и дать им больше возможностей для развития. «Дети – это будущее России. Я очень люблю свою страну, и все в «Движении» ее любят. Поэтому его суть – сделать Россию еще лучше, сделать все для ее процветания», – приводятся слова школьницы в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Напомним, что в апреле 2022 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» с участием президента РФ Владимира Путина семиклассница Диана Красовская предложила создать «общее детское движение». Глава государства сразу поддержал эту идею.
«Я очень волновалась перед встречей, но все прошло хорошо — когда президент вошел, я сразу успокоилась. Я предложила [создать движение], он поддержал — даже не задал дополнительных вопросов, просто сказал «да», что это действительно востребовано, что это нужно. Я была поражена – все получилось!» – рассказала Красовская.