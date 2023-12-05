Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.11 комментариев
На выставке «Россия» представили достижения Кировской области
На международной выставке-форуме «Россия» стартовал День Кировской области. Его открыл глава региона Александр Соколов – он рассказал о достижения и перспективах Вятки.
«Хлынов, Вятка, Киров – столица нашего региона меняла название, но наша земля всегда играла важную роль в становлении российской государственности. Спасская башня Московского Кремля названа в честь иконы Вятского Спаса. Кстати, недавно святой образ вернулся в Кремль. Нам есть чем гордиться и сегодня!» – приводятся слова Соколова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он отметил перспективные отрасли экономики Кировской области: машиностроение и металлообработку, сельское хозяйство, промышленность, лесную отрасль. А также социальную сферу – благодаря реализации нацпроектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, создаются условия для комфортной и счастливой жизни кировчан: строятся новые детские сады, школы, больницы, благоустраиваются территории. Регион привлекателен для инвесторов географическим положением и транспортной развязкой: здесь активно развивается авиасообщение, проходят федеральные трассы.
«Северный регион – Кировская область – в пятерке лучших в России по производству молока. Наше химическое производство – мировой лидер по выпуску удобрений. Лесопромышленный комплекс один из самых передовых в мире. Наши оборонные предприятия укрепляют военную мощь России. Сегодня, благодаря курсу нашего президента Владимира Путина, мы уверенно созидаем наше будущее – развиваем производства, укрепляем семьи, проектируем кампус мирового уровня и внедряем современные технологии», – подчеркнул губернатор Кировской области.
На выставке «Россия» Кировская область представила уникальный туристический маршрут «Мир открытий на Вятке. Путешествие в науку». Он раскрывает историко-культурный, природный, промышленный и научный потенциал региона. В День региона посетителей выставки знакомят с дымковским промыслом – характерная роспись глиняных игрушек известна на всю Россию.
На стенде региона можно попробовать фермерские продукты. Здесь же проходят встречи с известными уроженцами Вятки: хоккеистом Владимиром Мышкиным, космонавтом Виктором Савиных и Ольгой Васнецовой, правнучкой художников братьев Васнецовых. А вятские повара представляют в Доме русской кухни фирменные региональные блюда – суп «Сморчковая губница», истобенский картофельный пирог и открытый пирог с вятским творогом, брусникой и орехами.