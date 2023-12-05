Президенту Грузии спрогнозировали досрочную отставку

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Очень высока вероятность того, что за месяц-другой до парламентских выборов Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и примет участие в них», – сказал он. По словам главы правящей партии Грузии, «о таком развитии событий говорит логика политических процессов в стране».

При этом Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что президент, которая попала в опалу к «Грузинской мечте», имеет низкий рейтинг. В связи с этим он не считает, что Зурабишвили способна усилить оппозицию.

Зурабишвили ранее избежала импичмента из-за несогласованных с правительством визитов за рубеж. В последнее время ее риторика открыто оппозиционная правительству.

Президент была избрана при поддержке «Грузинской мечты» на 6 лет в 2018 году. После выборов в парламент через год состоятся выборы президента, однако не всенародные, а с участием депутатов и коллегии выборщиков.



