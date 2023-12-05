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Рогов заявил, что помощь США Украине будет зависеть от «процента отката»
Представитель ОП Владимир Рогов заявил, что за помощью Запада Украине скрывается коррупция
Финансовая помощь Украине со стороны США будет зависеть от «процента отката», который президент Украины Владимир Зеленский выплатит американским покровителям и лоббистам, считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
«Будет ли предоставлена помощь и в каком количестве, зависит от коррупционной составляющей. То есть от процента отката – доли от получаемых американских бюджетных денег, которую Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам», – цитирует Рогова РИА Новости.
По его словам, Зеленскому предстоит эту долю существенно повысить, так как в успех украинского проекта на Западе верят все меньше.
Рогов считает, что стремление западных лидеров Украине, невзирая на низкие рейтинги и падающую поддержку избирателей свидетельствуют, что Зеленского с главами западных государств связывают жесткие коррупционные отношения.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга, который пройдет перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украины, запрошенное президентом Джо Байденом.