Представитель ОП Владимир Рогов заявил, что за помощью Запада Украине скрывается коррупция

Tекст: Денис Тельманов

«Будет ли предоставлена помощь и в каком количестве, зависит от коррупционной составляющей. То есть от процента отката – доли от получаемых американских бюджетных денег, которую Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам», – цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, Зеленскому предстоит эту долю существенно повысить, так как в успех украинского проекта на Западе верят все меньше.

Рогов считает, что стремление западных лидеров Украине, невзирая на низкие рейтинги и падающую поддержку избирателей свидетельствуют, что Зеленского с главами западных государств связывают жесткие коррупционные отношения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга, который пройдет перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украины, запрошенное президентом Джо Байденом.