Объявлены победители премии #МЫВМЕСТЕ среди волонтеров и НКО

Tекст: Валентина Григоренко

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов отметил, что ОНФ ведет работу по оказанию помощи российским военным под девизом «Все для победы!». «Мы преодолели рубеж помощи в 10 млрд рублей. Но во всем этом есть одна большая несправедливость. Когда мы привозим помощь, спасибо говорят нам. Но эти слова должны звучать в адрес миллионов людей, кто помогает нашим бойцам, думает о них и молится за них. Говорю спасибо всем вам в лице победителей Премии #МЫВМЕСТЕ!» – уточнил он.



Первое место в номинации «МЫВМЕСТЕ – Россия» среди волонтеров занял проект «Содействие – помощь беженцам пожилого возраста» из Белгородской области занял первое место. Его создатель Юлия Немчинова организовала систематическую помощь вынужденным переселенцам. Так, волонтеры проекта открыли пункт сбора гуманитарной помощи, куда неравнодушные белгородцы приносили одежду, посуду, лекарства, средства гигиены. Активисты разработали эффективную систему приема заявок через чат-бот в Telegram. По каждой анкете адресно доставляли необходимые вещи и помогали найти жилье, оформить документы, устроиться на работу, решить вопросы с поликлиниками. Всего удалось помочь 30 тыс. переселенцев.



Проект «Армия тыла» из Липецкой области занял второе место. В премию #МЫВМЕСТЕ его заявила Евгения Васильева, которая одной из первых откликнулась на призыв помогать бойцам. Уже в марте 2022 года она создала волонтерское движение. Ее семья и команда привозили военнослужащим рации, ботинки, жгуты, запчасти для автомобилей, прицелы, тепловизоры, лекарства, квадрокоптеры. Благодаря поддержке земляков и представителей бизнеса на передовую удалось доставить более 60 машин, мотоциклы и 2 тыс. дронов.

Проект «Производство Смыслов» занял третье место. Автор проекта – Анастасия Приказчикова, руководитель продюсерской компании. В 2022 году она запустила цикл военно-патриотического документального кино, чтобы рассказать о подвиге представителей самой гуманной профессии. Летом 2022 года ее команда выпустила многосерийный видеопроект «Новые люди» о рождении детей в условиях военного времени. А в сентябре того же года начались съемки фильма «Диагноз: жизнь» о медиках Донбасса. Благодаря фильмам и неравнодушию граждан на помощь жителям и медицинским учреждениям Донбасса собрали 29 млн рублей. Их направили в том числе на приобретение оборудования в местные больницы.

Победитель номинации «МЫВМЕСТЕ – Россия» в категории «НКО» – Проект «Золотые руки Ангела». Проект был представлен Людмилой Сушецкой (Москва). Волонтеры проекта шьют специальные носилки и сидушки для отдыха бойцам СВО, оказывают комплексную поддержку воинским частям и т. д. За год работы команда сумела объединить более 15 тыс. волонтеров по всей России, самому юному из них 5 лет, а самому взрослому – 86.

Проект «Гуманитарный ветотряд» занял второе место. В Премию #МЫВМЕСТЕ его заявил фонд «Следы человека». Волонтеры организации помогают бездомным животным и питомцам Донбасса. Благодаря команде проекта 6 тыс. животных в 26 населенных пунктах в зоне СВО получают систематическую помощь, а врачи имеют возможность отслеживать источники возникновения инфекций и своевременно купировать их.

Проект «Штаб по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» занял третье место. С началом СВО Правительство Москвы организовало работу штаба по сбору гумпомощи «Москва помогает» на базе «Мосволонтер». Благодаря проекту было собрано 3,21 млн единиц различных товаров.

Победители номинации «МЫВМЕСТЕ – Россия» получат общественное признание, грант на реализацию проекта до 3 млн рублей, включение и интеграцию в сообщество #МЫВМЕСТЕ, тиражирование проекта через сеть Добро.Центров, включение проекта в сервис по поиску лучших практик в различных отраслях для решения социально-экономических задач «АСИ Смартека», путешествие по России, баллы на саморазвитие и курсы от проекта «Другое Дело», специальную благодарность от руководства страны, продвижение в СМИ от партнеров Премии и многое другое.