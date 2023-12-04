Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Путин выразил надежду на улучшение отношений России и Британии
Президент России Владимир Путин надеется на улучшение отношений Москвы и Лондона, об этом глава государства заявил на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых британский – Найджел Кейси.
«Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», – сказал Путин, передает ТАСС.
Он также напомнил, что на днях отмечалось 80-летие со дня Тегеранской конференции глав СССР, США и Британии, которая заложила основы современной системы международных отношений.
«В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН», – добавил он.
Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами.