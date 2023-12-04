Путин выразил надежду на улучшение отношений России и Британии

Tекст: Валерия Городецкая

«Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он также напомнил, что на днях отмечалось 80-летие со дня Тегеранской конференции глав СССР, США и Британии, которая заложила основы современной системы международных отношений.

«В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами.