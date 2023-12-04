Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами отправился в Москву

Tекст: Алексей Дегтярев

Ил-76 с группой россиян и членами их семей, эвакуированными из сектора, вылетел из Каира, уточнили в министерстве, передает ТАСС.

Там добавили, что борт доставит граждан в Москву.

До этого о спецборте, доставляющем россиян из Газы, сообщалось в конце ноября.