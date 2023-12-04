Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами отправился в Москву
Из сектора Газа вылетел специальный борт МЧС России с 120 эвакуированными из анклава российскими гражданами, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ил-76 с группой россиян и членами их семей, эвакуированными из сектора, вылетел из Каира, уточнили в министерстве, передает ТАСС.
Там добавили, что борт доставит граждан в Москву.
До этого о спецборте, доставляющем россиян из Газы, сообщалось в конце ноября.