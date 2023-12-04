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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

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    4 декабря 2023, 16:56

    В Нидерландах выступили против поставок оружия Украине

    Лидер победившей на выборах партии в Нидерландах заявил, что выступает против поставок оружия Украине

    В Нидерландах выступили против поставок оружия Украине
    @ REMKO DE WAAL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидер партии-победительницы на выборах в нидерландский парламент крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс заявил, что выступает против поставок со стороны Нидерландов оружия киевскому режиму.

    Вилдерс в беседе с канадским порталом Rebel News заявил, что выступает в конфликте за украинскую сторону, но Нидерландам самим нужны вооружения для защиты, и их у страны очень мало, передает РИА «Новости». Он добавил, что также выступает за переговоры между сторонами конфликта.

    Выборы в парламент Нидерландов прошли в конце ноября, в них принимали участие 26 партий. Вилдерс выступал против антироссийских санкций и поставок вооружений Украине. Его партия PVV заняла больше всего мест в Палате представителей (нижней палате парламента) – 37.

    Ранее источник Financial Times заявлял, что в ЕС появились сложности по передаче Украине 50 млрд евро из-за прихода Вилдерса к власти в Нидерландах.

    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

    Коментарии (14)
    3 декабря 2023, 23:22
    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал неспособность Украины самостоятельно достичь военного паритета с Россией

    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Без поддержки Запада Украина не сможет добиться военного паритета с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что «Украина готова дойти до конца», но «при совместном» со странами Запада «технологическом рывке», когда она получит «необходимое количество оружия». Без участия Запада Украина не в состоянии «нарастить такое количество военного производства», чтобы обеспечить «паритет с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не выполнит в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (12)
    4 декабря 2023, 07:48
    В ЕС оценили вероятность дефолта на Украине

    Financial Times усомнилась в получении Украиной 50 млрд евро от ЕС

    В ЕС оценили вероятность дефолта на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может не получить обещанные ЕС 50 млрд евро, пишут СМИ. При этом высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что Брюссель не допустит суверенный дефолт на Украине.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, участвовавших в переговорах, ЕС далек от договоренностей «по пополнению совместного бюджета», в том числе это касается и средств для Киева, передает РИА «Новости».

    В ЕС пояснили, что сложности переговорам добавили победа «Партии свободы» во главе с Гертом Вилдерсом на выборах в Нидерландах и бюджетный кризис в Германии. При этом вопрос о помощи Украине планируют решить до саммита в Брюсселе, который состоится 14–15 декабря.

    Один из европейских чиновников высокого ранга заявил, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт». Financial Times пишет, что обещанная Киеву помощь предусматривает гранты, инвестиции в «стратегические технологии», а также средства на погашение процентов по совместным займам ЕС.

    Напомним, министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года. По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Вилдерс выступает против поставок оружия Украине.

    Коментарии (8)
    3 декабря 2023, 22:26
    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал накопившееся у жителей Украины «раздражение» по отношению к властям

    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе
    @ Davyd Arakhamia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское общество находится в состоянии депрессии, у него накопилось очень много раздражения по отношению к властям страны, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    «Два года войны, стагнация, стагнация политической жизни, много нереализованных амбиций», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Подоляк отметил, что у людей есть «очень много тяжелых вопросов – как, куда, зачем, какой ценой». Кроме того, население Украины видит, что «не все в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество».

    Советник главы офиса президента Украины пояснил, что речь идет и о коррупции, «и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических». «Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось», – сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вышла на новый этап конфликта с Россией. Он признал, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.

    Коментарии (27)
    4 декабря 2023, 13:33
    Лобода анонсировала песню на русском языке

    Певицу Лободу раскритиковали за анонс песни на русском языке

    Лобода анонсировала песню на русском языке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская певица Светлана Лобода анонсировала новую песню на русском языке. Украинцы раскритиковали ее в соцсетях.

    В социальных сетях певицу осудили за «переобувание» и попытку «усидеть на двух стульях», передает RT.

    «Света, для чего ты и дальше поешь на русском языке, для кого эти песни», – задали ей вопрос в соцсетях на украинском.

    «Пой на украинском», – призвали певицу.

    Напомним, Лобода после начала СВО на Украине уехала из России. Она отказалась выступать в России, однако позже стало известно, что певица согласна петь для россиян на корпоративах в Казахстане.

    Журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани пояснил газете ВЗГЛЯД, что украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России.

    Коментарии (32)
    4 декабря 2023, 07:09
    Минобороны рассказало об освобождении Артемовского

    Минобороны России сообщило, что украинские войска бросили раненых и убитых при бегстве из Артемовского

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские подразделения, которые бежали из поселка Артемовское (Хромово) на Донецком направлении, бросили раненых и убитых, некоторые сдались в плен, сообщило Минобороны России.

    Штурмовые группы ВДВ из состава Южной группировки вскрыли систему украинской обороны, были выявлены главные опорные пункты и огневые средства ВСУ, передает РИА «Новости».

    В ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия подавила украинскую, пункты управления ВСУ были уничтожены. По позициям ВСУ нанесла удары российская авиация. В результате украинские войска оказались деморализованы. Силы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм поселка с нескольких направлений при поддержке БПЛА.

    Сообщается, что обнаруженные «огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп». В ведомстве рассказали, что ВСУ «бежали, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен».

    Напомним, Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 14:02
    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины

    Белый дом предупредил Конгресс, что к концу 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для помощи Украине

    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

    Администрация президента США направила предупреждение лидерам Конгресса с предупреждением, что к концу декабря 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине.

    Сведения об отсутствии финансов содержатся в письме главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает ТАСС.

    По словам Янг, у США закончились деньги и «почти закончилось время».

    «У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией», – заключила представитель Белого дома.

    Ранее сообщалось, что на выбивание денег для Украины бросили «самого позорного премьера Британии» Лиз Трасс.




    Коментарии (13)
    4 декабря 2023, 13:05
    Стало известно о возможности применения Россией Су-57 при появлении на Украине F-16

    The National Interest: Россия может применить на Украине Су-57 при появлении у Киева F-16

    Стало известно о возможности применения Россией Су-57 при появлении на Украине F-16
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может применить в зоне СВО на Украине истребитель пятого поколения Су-57, если у Киева появятся американские F-16, заявила военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest (NI).

    По ее словам, поставка F-16 на Украину ожидается в ближайшие месяцы. В случае применения истребителей Киевом, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57, передает RT.

    Карлин отметила, что российский истребитель имеет преимущество над F-16, поскольку он может синхронизироваться с наземными радарами.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте.

    Коментарии (8)
    4 декабря 2023, 12:30
    Президент Болгарии заблокировал передачу бронетранспортеров Украине

    Президент Болгарии Радев заблокировал передачу Украине бронетранспортеров

    Президент Болгарии заблокировал передачу бронетранспортеров Украине
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче киевскому режиму ста списанных БТР, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

    Радев наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает им объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость, сообщается на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Напомним, парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче ста бронетранспортеров.

    Коментарии (11)
    4 декабря 2023, 01:57
    Украинцы заблокировали польскую дорогу

    Украинские водители заблокировали дорогу у границы в Польше

    Украинцы заблокировали польскую дорогу
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    В Польше около границы с Украиной украинские водители заблокировали проезд автомобилей, сообщил польский политик Рафал Меклер.

    Люди в светоотражающих жилетах встали на пешеходном переходе и не дают проехать машинам, передает RT со ссылкой на заявление Меклера в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, украинские водители уже не в первый раз блокируют дорогу в Польше. Киев сообщил, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

    Коментарии (8)
    4 декабря 2023, 04:29
    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины прозвучала воздушная тревога, слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога также была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой областях, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Николаевской области Украины и в подконтрольном украинским войскам Херсоне.

    Коментарии (6)
    3 декабря 2023, 23:50
    Взрывы прогремели в Николаевской области Украины
    Взрывы прогремели в Николаевской области Украины
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Николаевской области Украины и в подконтрольном украинским войскам Херсоне прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    До этого украинские СМИ трижды сообщали о взрывах в Херсоне, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Харьковской областях Украины, а также в тех районах Херсонской области, которые удерживают украинские войска.

    Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Сумах.

    Коментарии (4)
    4 декабря 2023, 12:49
    На Украине заявили об обсуждении Зеленским военных вопросов в обход Залужного

    «Украинская правда»: Зеленский обсуждает военные вопросы в обход главкома ВСУ Залужного

    На Украине заявили об обсуждении Зеленским военных вопросов в обход Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает военные вопросы с другими генералами в обход главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом Залужного такая ситуация демотивирует, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главнокомандующего.

    Источник пояснил, что в офисе президента Украины генералов делят на «хороших» и «плохих». При этом лидером первых является командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а «плохие» – близкие к Залужному, передает ТАСС.

    Сложившаяся ситуация мешает Залужному командовать войсками, отмечает издание.

    Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.

    Коментарии (8)
    4 декабря 2023, 02:59
    Зеленскому припомнили обещание сделать 2023-й «годом победы»

    TV5Monde заявила об утрате Зеленским оптимизма после провала контрнаступления

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце 2022 года, что 2023-й станет «годом победы», но сейчас ему приходится смотреть правде в глаза, заявили СМИ.

    Как указывает TV5Monde, контрнаступление вооруженных сил Украины не привело к «существенному продвижению», в украинском руководстве появились признаки раскола, ухудшились отношения офиса Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным. TV5Monde подчеркивает, что «в украинской верхушке явно кое-что изменилось», прежде всего – «настрой Зеленского», утратившего «оптимизм», который президент Украины «демонстрировал с самого начала боевых действий». Сейчас от этого оптимизма «не осталось и следа», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский заявил, что новый этап конфликта с Россией будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.

    Коментарии (5)
    4 декабря 2023, 13:59
    Большинство украинцев выступили за войну с Россией

    Соцопрос: Большинство украинцев выступили за войну с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За мирные переговоры с Россией выступают 44% украинцев, при этом 48% поддерживают войну и категорически против диалога, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на результаты ноябрьского соцопроса группы «Рейтинг».

    К переговорам в основном готовы граждане Украины, проживающие на востоке страны. В то же время выступающие за войну с Россией – в основном жители Западной Украины, передает «Царьград».

    Между тем в прошлом году количество сторонников конфликта составляло 60%.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что часть украинцев готова пожертвовать территориями для мира с Россией.

    Коментарии (9)
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