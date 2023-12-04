Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Анонсирована премьера документального фильма «Спасибо, родная!» на выставке «Россия»
На международной выставке-форуме «Россия» 8 декабря состоится премьерный показ документальной ленты АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и телеканала RT «Спасибо, родная!»
Документальная лента автора телеканала RTD Дмитрия Хрусталева и режиссера Екатерины Кожакиной – это история современной России глазами героев фильма: врачей, учителей, строителей, а также деятелей культуры и спорта. В рамках проекта они на несколько дней вернулись в регионы – на свою малую родину, где родились, выросли или провели значительную часть своей жизни, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Каждый герой картины даст свой ответ на вопрос «С чего начинается Родина?» Виртуоз Денис Мацуев, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), фигуристка Камила Валиева, актер Егор Бероев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и другие звезды поделятся воспоминаниями из прошлого и откроют для себя настоящее – как за четверть века вырос их город, регион и вся Россия в целом. Своими собственными историями они докажут, что Россия сегодня – это страна возможностей.
После показа состоится обсуждение фильма с автором, режиссером, героями ленты. На вопросы зрителей также ответит руководитель Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева.