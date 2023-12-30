В ДТП погибли юные хоккеисты из команды «Чайка» в Вологодской области

Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому стоит ожидать плохих новостей в ближайшее время. Небензя отметил, что причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

Он указал на то, что делать ставку на решение украинского кризиса на поле боя было ошибочно. Также представитель России в ООН отметил, что исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены – либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.