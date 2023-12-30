Это последний материал первого колумниста страны, главного колумниста страны и многолетнего автора «Взгляда» Максима Юрьевича Соколова. Сегодня, как сообщила его жена Светлана, он скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.0 комментариев
В ДТП погибли юные хоккеисты из команды «Чайка» в Вологодской области
В дорожной аварии в Вологодской области погибли юные хоккеисты команды «Чайка», сообщили в региональной Федерации хоккея в субботу.
Погибли хоккеисты 2010 и 2011 года рождения, ДТП произошло на четырехполосной дороге, сообщили в федерации РИА «Новости».
Есть предположения, что автомобиль могло занести из-за колеи и неудачного перестроения, добавили там.
Где именно произошла авария, не уточняется.
Соболезнования родным и близким в связи со смертью спортсменов выразили хоккейные клубы «Череповец» и «Чайка», а также сама Федерация хоккея Вологодской области.