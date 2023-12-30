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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

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    30 декабря 2023, 09:18

    Цена газа в Европе в 2023 году упала в три раза

    Цена газа в Европе в 2023 году упала до 464 долларов за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Александра Юдина

    Средняя цена газа в Европе по итогам этого года упала в три раза, до около 464 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Всего по итогам уходящего года падение цены газа в Европе составило около 67%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах в текущем году составила порядка 464 долларов за 1 тыс. куб. м против 1400 долларов годом ранее, передает ТАСС.

    Основными факторами такого снижения стали теплая погода, рекордно высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в Евросоюзе.

    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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    28 декабря 2023, 18:35
    Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе впервые в истории мировой энергетики искусственно разрушают спрос на газ, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов», – сказал Миллер на совещании по итогам года, передает ТАСС.

    По словам главы Газпрома, во многих странах Европы искусственное разрушение спроса на газ «фактически привело к деиндустриализации».

    Ранее в Германии предрекли проблемы экономики Евросоюза при отказе Киева от транзита российского газа.

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    27 декабря 2023, 10:42
    Миллер назвал сроки окончания полной газификации в России

    Миллер: Газпром выполнит задачу полной газификации России к 2030 году

    Миллер назвал сроки окончания полной газификации в России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газпром выполнит задачу полной газификации России к 2030 году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным.

    По его словам, задача по достижению стопроцентной газификации в России в 2030 году будет абсолютно точно выполнена, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером.

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    29 декабря 2023, 10:54
    Евродепутат из Эстонии раскритиковал посла Украины

    Евродепутат из Эстонии Мадисон раскритиковал заявления посольства Украины в Таллине

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон раскритиковал реакцию посольства Украины в Таллине на предложение о том, чтобы помочь Киеву набрать «свежую кровь» для боевых действий.

    Так, в издании ERR опубликована его статья о том, что острую проблему «нехватки человеческих ресурсов» необходимо решать, в частности, посредством возвращения на Украину порядка 7 тыс. беженцев, проживающих на территории Эстонии, которые «не должны были покидать родную страну», передает РИА «Новости».

    При этом парламентарий добавил, что всего в Эстонии находятся 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой.

    В этой связи Мадисон написал послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором он предложил обсудить возможность оказания «реальной помощи».

    По его словам, даже повторное письмо осталось без ответа.

    После этого Мадисон обратился к диппредставительству, уточнив, есть ли в украинском посольстве, кто «мог бы или захотел бы отвечать на письма». «Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет», – возмутился евродепутат.

    Буквально накануне министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс Эстонии заявил, что эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму.

    До этого Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

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    29 декабря 2023, 08:16
    Постпред в Евросоюзе счел тоталитарной тенденцией ограничение вещания российских СМИ

    Постпред Ульянов: Ограничение российских СМИ в Европе отражает тоталитарные тенденции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничение вещания российских СМИ в Евросоюзе является проявлением тоталитарных тенденций, европейцам фактически отказывают в доступе к альтернативным источникам информации, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Он назвал действия ЕС «безобразием». По словам Ульянова, европейские власти лишают граждан альтернатив, поэтому «нормальные люди являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок», особенно в ситуации конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ситуация является крайне тревожной и отражает антидемократические тенденции, которые в будущем могут набрать силу, предупредил постпред.

    Ульянов добавил, что подобные ограничения затронули и его: на протяжении нескольких лет он развивал собственный официальный аккаунт в соцсети X (ранее – Twitter), однако после начала СВО тот попал под так называемый «теневой бан».

    Алгоритмы не позволяют твитам дипломата расходиться широко, а количество подписчиков ограничено. Это составляет разительный контраст с тем, что было несколько лет назад.

    При этом переход соцсети под управление Илона Маска не помог переломить ситуацию со свободой слова на этой площадке.

    В связи с этим, отметил Ульянов, его отношение к соцсети Х довольно скептическое.

    «Ну, несолидно так себя вести. Я понимаю, что это частная компания, она может определять правила, но если декларируешь какую-то мысль, какую-то свободу слова, открытость, то надо этому соответствовать. И не надо пугаться моего маленького аккаунта», – заключил дипломат.

    Ранее в Госдуме оценили западный рейтинг «свободы прессы».

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    28 декабря 2023, 20:02
    В Германии назвали объем замороженных российских активов

    Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на 4,1 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    По состоянию на начало декабря власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,1 млрд евро в рамках санкционного режима Евросоюза, сообщил Минфин ФРГ.

    «Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка», – приводит слова представителя финансового ведомства Германии ТАСС.

    Агентство отмечает, что ранее генпрокуратура Германии подала в суд запрос на изъятие более 720 млн евро российских активов, решения о начале основного судебного производства пока нет.

    Ранее в Германии заявили, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений.

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    28 декабря 2023, 19:54
    Миллер рассказал о технологическом суверенитете в газовом секторе

    Миллер: Россия почти достигла технологического суверенитета в газовом секторе

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия уже практически достигла технологического суверенитета в газовом секторе, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «В этом направлении Газпром работает уже на протяжении очень многих лет и решает сложные технологические задачи... Особо хочу сказать, что технологический суверенитет в газовом секторе мы уже практически достигли. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немного», – приводит слова Миллера ТАСС.

    По его словам, достижение технологического суверенитета – это системная, кропотливая работа, которая ведется в тесном взаимодействии с российскими предприятиями на основе тех соглашений, которые заключены с регионами и с профильными министерствами Российской Федерации.

    При этом Газпром успешно реализует уникальные проекты, в том числе в условиях санкционного давления и ухода иностранных партнеров, подчеркнул глава компании.

    Ранее Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Газпром выполнит задачу полной газификации России к 2030 году.

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    28 декабря 2023, 14:19
    В Германии заявили о подготовке Евросоюзом новых пакетов санкций против России

    Минэкономики Германии заявило о подготовке ЕС новых пакетов санкций против РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений, сообщил представитель Минэкономики Германии.

    По его словам, санкционная система «будет расширяться и совершенствоваться». Также будут прорабатываться ограничения для выявления и пресечения обхода антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Ранее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски также сообщал, что ЕС готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций.

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    28 декабря 2023, 18:44
    Абрамович подал иск против банка в Израиле

    Роман Абрамович подал иск против израильского банка «Мизрахи-Тефахот» за отказ принять пожертвование

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против банка «Мизрахи-Тефахот», отказавшегося принять пожертвование от предпринимателя из-за введенных против него санкций ЕС.

    В иске также участвует израильская благотворительная организация ЗАКА, которой предназначались пожертвованные Абрамовичем 8 млн шекелей ($2,2 млн), передает ТАСС.

    Отмечается, что деньги предназначались для финансирования поисково-спасательных работ, которые эта организация ведет после нападения на Израиль палестинских радикалов.

    Абрамович настаивает, что, будучи израильским гражданином, он должен получить одобрение от банка на эту операцию, при этом подчеркивает, что Израиль против него никаких санкций не вводил.

    Ранее суд Евросоюза отказал в отмене санкций против Романа Абрамовича, обосновав решение тем, что он является «российским бизнесменом».

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    28 декабря 2023, 18:03
    Назван объем поставленного газа в Китай

    Миллер: Газпром поставит Китаю более 22,5 млрд кубометров газа в 2023 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром в полтора раза нарастит поставки газа в Китай в этом году, объем поставленного в эту страну голубого топлива превысит 22,5 млрд кубических метров, сообщил глава компании Алексей Миллер.

    «Объем поставок в Китай за 2023 год составит свыше 22,5 млрд кубометров газа при наших контрактных обязательствах 22 млрд кубометров», – сказал Миллер на совещании, посвященном предварительным итогам года, передает ТАСС.

    В 2025 году Газпром будет поставлять Китаю 38 млрд кубометров газа в год, регулярно обновляя суточные рекорды поставки газа в эту страну, уверен Миллер.

    В середине следующего года компания также планирует заключить среднесрочные 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном и нацелена к 1 ноября 2025 года нарастить поставки газа в Центральную Азию по газопроводу «Средняя Азия – Центр», заявил глава Газпрома.

    В октябре российский лидер Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

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    27 декабря 2023, 21:16
    В Словакии проверят законность военной помощи Украине

    В Словакии проверят соблюдение норм закона при передаче военной помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее контрольное управление Словакии проверит законность при передаче Словакией в дар Украине военной помощи, сообщило словацкое ведомство.

    Оказание военное помощи Украине указывается наряду с закупкой вакцин и работой администрации президента Словакии среди направлений для проверки, запланированных управлением на 2024 год, сообщает ТАСС.

    «Это только часть проверок, которые в 2024 году осуществит Высшее контрольное управление Словакии», – говорится в сообщении.

    В Словакии 25 октября сменилось правительство, которое отказалось от поставки военной помощи Украине на сумму 40,3 млн евро. Предыдущий кабмин Словакии отправил на Украину оружия и боеприпасов на свыше 670 млн евро.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае начала переговоров между Россией и Украиной условия будет диктовать Москва.

    Он также отметил, что стратегия дать Украине больше оружия, чтобы победить Россию, не сработала.

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    27 декабря 2023, 14:41
    Британию обвинили в монетизации рабского труда

    The Guardian: Более 20% поставщиков службы здравоохранения Британии могут применять рабский труд

    Tекст: Денис Тельманов

    Более одной пятой (21%) поставщиков медицинских принадлежностей и оборудования для британской службы здравоохранения (NHS) с высокой вероятностью практикуют современное рабство и используют принудительный труд, сообщила в среду газета Guardian со ссылкой на правительственный отчёт.

    «По данным правительственного обзора, более одной пятой поставщиков NHS, поставляющие медицинские изделия, в том числе хирургические инструменты, перчатки, халаты и маски для лица, «с высоким риском» вероятности используют современное рабство», – приводит РИА «Новости» сообщение издания. 

    Отмечается, что почти половина всех поставщиков медицинской одежды для британских врачей, базируется в Китае и могут использовать рабский и принудительный труд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

    Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР примут ответные меры на очередные санкции США против китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне.

    По ее словам, американская сторона «в очередной раз сфабриковала и распространила ложную информацию» о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и использовала ее в качестве «предлога для введения незаконных санкций против китайских предприятий и отдельных лиц».

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    29 декабря 2023, 01:05
    В Германии заявили о возможности ЕС финансировать Украину без Венгрии

    В кабмине ФРГ заявили, что ЕС сможет финансировать Украину без Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    В правительстве Германии считают, что Евросоюз сможет и далее оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против, заявил представитель кабмина ФРГ Кристиан Вагнер.

    Вагнер заявил, что в очередной раз была расширена двусторонняя помощь и в следующем году будет оказана военная поддержка на сумму 8 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что в начале следующего года Германия продолжит активно продвигать выделение 50 млрд евро Украине в ЕС, который будет поддерживать Киев и без Венгрии. По его словам, необходимы консультации в Брюсселе, как можно организовать такую помощь.

    Ранее представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что США продолжат оказывать помощь Украине.

    В среду стало известно о том, что Евросоюз рассматривает вариант предоставления Киеву 20 млрд евро с использованием структуры долга. Так, в ЕС планируют обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 50 млрд евро на четырехлетний срок.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. Но он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

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    29 декабря 2023, 04:55
    Посол России не исключил возобновления связей с ЕС

    Посол России в Германии не исключил возобновления взаимовыгодных связей с ЕС в перспективе

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Евросоюзом в перспективе, если это будет отвечать интересам Москвы, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    Нечаев заявил, что рынок, с которого ушел европейский бизнес, заняли отечественные экономоператоры, которые так просто от преимуществ они не откажутся, передает РИА «Новости».

    По его словам, именно поэтому немецкие компании неохотно уходят из России, где они десятилетиями зарабатывали, и довольно неплохо.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений.

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    30 декабря 2023, 07:49
    В МИД России заявили, что будет учтен спрос при решении вопроса транзита газа через Украину

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва при рассмотрении вопроса о продлении транзита газа через Украину после 2024 года учтет наличие спроса у потребителей, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    Учитываться также будет работоспособность трансграничной инфраструктуры, передает РИА «Новости» слова Биричевского.

    Он отметил, что недавно в Киеве заявляли о незаинтересованности в продлении транзитного контракта. Биричевский подчеркнул, что российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства перед контрагентами в Европе.

    Напомним, в конце октября «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России.

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