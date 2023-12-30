Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.23 комментария
Цена газа в Европе в 2023 году упала в три раза
Цена газа в Европе в 2023 году упала до 464 долларов за 1 тыс. кубометров
Средняя цена газа в Европе по итогам этого года упала в три раза, до около 464 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE о фьючерсах.
Всего по итогам уходящего года падение цены газа в Европе составило около 67%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах в текущем году составила порядка 464 долларов за 1 тыс. куб. м против 1400 долларов годом ранее, передает ТАСС.
Основными факторами такого снижения стали теплая погода, рекордно высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в Евросоюзе.