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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

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    29 декабря 2023, 18:30

    Глава ВЦИОМ назвал гибель Пригожина «большой удачей для страны»

    Глава ВЦИОМ Федоров назвал гибель основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина «большой удачей для страны»

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала «большой удачей для страны», поскольку тот был «заигравшимся» патриотом, который вел себя «не как системный игрок».

    «Гибель Пригожина, при всех его заслугах, в каком-то смысле большая удача для страны», – сказал Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает «Коммерсант».

    По его словам, вся страна «выдохнула дважды», причем в первый раз, «когда провалился мятеж, когда Пригожин понял, что никто его не поддерживает, никто за него не заступился, когда выяснилось, что есть части воинские, которые способны преграду установить».

    При этом Федоров отметил, что глава ЧВК «Вагнер» «был бы большой проблемой для России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал материал издания Wall Street Journal о якобы возможной «причастности» секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к гибели Пригожина произведением в жанре pulp fiction («бульварного чтива»).

    27 декабря 2023, 14:46
    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

    Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде
    @ А. Клюев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Передача России госдачи в Пицунде вызвала протесты, так как в стране очень мало политических разногласий, и оппозиция ищет любой повод для улучшения своего положения. Земельный вопрос, в свою очередь, является для Абхазии очень острым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали кавказовед Николай Силаев и политолог Станислав Ткаченко. Ранее оппозиция Абхазии выступила против передачи России госдачи в Пицунде.

    «Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

    «Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

    Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

    Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

    Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

    Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

    Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

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    27 декабря 2023, 12:59
    ФСБ: Поджигатель машин с Z-символикой получил 15 лет

    Поджигателя машин с Z-символикой из Омска приговорили к 15 годам колонии строгого режима

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Омска, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщает ФСБ.

    Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания подсудимый признан виновным в «совершении поджога, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба», и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

    Отмечается, что ноябре 2022 года осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории Омска. Мужчину задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он решил поджечь трансформаторную будку.

    Во время следствия поджигатель признался, что хотел «устрашить жителей региона», а также «оказать влияние на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».

    Ранее сообщалось, что в Перми был задержан 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Причиной правонарушения оказался обман со стороны телефонных мошенников.

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    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

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    28 декабря 2023, 13:03
    В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине

    В Крыму Илону Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, который тот предложил рассмотреть президенту США Джо Байдену, должен включить полную капитуляцию киевского режима, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего – полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима», – приводит слова Гемпеля РИА «Новости».

    По данным агентства, план Маска предполагает повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии со стороны Киева в водоснабжении Крыма и нейтральном статусе Украины.

    Маск подчеркнул, что если бы его план был принят в 2022 году, многих смертей удалось бы избежать.

    Комментируя заявление основателя SpaceX, Юрий Гемпель отметил, что Маск прав, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы «ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ».

    В свою очередь глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах России не может быть речи.

    «Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации», – отметил Ниметуллаев.

    По его словам, на Западе стараются найти лазейки для спасения ситуации после провала контрнаступления, придумывая выгодные для себя форматы переговоров.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

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    29 декабря 2023, 13:53
    Песков: Россия может конфисковать западные активы, список есть

    Песков: У России есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Список активов, которые Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов.

    У российских властей есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада по блокировке собственности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва все будет делать исходя из своих интересов.

    «Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам», – подчеркнул Песков.

    По его словам, в Кремле понимают «полную непредсказуемость наших контрагентов», а также их «склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных», и «саморазрушению, я имею в виду разрушению современной экономической системы».

    Кроме того, многие действия Запада ведут к подрыву доверия к основным постулатам мировой экономической системы – основной резервной валюте, принципам неприкосновенности собственности, добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

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    27 декабря 2023, 18:46
    Пушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несмотря на значительные разрушения, Марьинку могут восстановить

    Tекст: Денис Тельманов

    Освобожденный российскими войсками город Марьинка в Донецкой народной республике сильно разрушен, решение о его восстановлении будет приниматься позднее, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка», – приводит ТАСС слова Пушилина.

    По его словам, шансы на восстановление города очень высоки. «Решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже... С большой долей вероятности, это решение будет положительным», – добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки позволит сократить обстрелы Донецка и «хоть в какой-то части» вздохнуть нескольким районам города, поскольку украинская артиллерия стреляла по ним именно со стороны Марьинки.


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    28 декабря 2023, 21:28
    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь

    Рогов: ПВО России отразила украинскую атаку на Мелитополь

    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим попытался атаковать город Мелитополь Запорожской области, средствами противовоздушной обороны России атака была отбита, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», – написал Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области.

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    26 декабря 2023, 19:36
    На Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки

    В суд поступил иск к Ивлеевой на 1 млрд руб из-за «голой» вечеринки в клубе «Мутабор»

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на сумму один миллиард рублей после проведения «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

    «Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия», – рассказали РИА Новости в суде.

    По данным агентства, истцы оценили в миллиард рублей компенсацию морального вреда. Дата заседания пока не назначена.

    Ранее сообщалось, что члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым захотели взыскать с телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. К исковому заявлению Иншакова присоединилась группа «возмущенных людей».

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    28 декабря 2023, 13:55
    NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией

    New York Times: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет американская газета The New York Times.

    «Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию. Возвращенная территория – не единственный показатель победы», – пишет газета.

    Авторы публикации отмечают, что в случае перемирия Россия получит примерно пятую часть территории Украины до СВО, однако если этого не произойдет, «перспектива заключается в длительной войне на истощение, которая нанесет еще больший ущерб Украине, принесет в жертву еще больше жизней и распространит нестабильность по Европе».

    Ранее в Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине, предложив ему добавить в документ полную капитуляцию Киева.


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    28 декабря 2023, 14:52
    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность

    Член СПЧ Кабанов: Перечень преступлений, за которые мигрантов могут лишить гражданства, стоит расширить

    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Прекращение гражданства является настоящей угрозой для мигрантов, поэтому данная мера может стать очень эффективным профилактическим средством от преступлений. Кроме того, список статей уголовного кодекса, в которых можно применить эту практику, следует расширять. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее МВД в ряде регионов вынесло решения о прекращении гражданства за преступления.

    «Прекращение гражданства – это очень сильная профилактическая мера для потенциальных преступников из среды мигрантов. Тюрьма для них не так страшна, так как там у них есть возможность сформировать этническую группу в своих интересах. А вот наказание, связанное с перспективой выдворения за пределы Российской Федерации, настоящая угроза», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Более того, сейчас в государственных органах обсуждается расширение перечня преступлений, за которые возможно лишение гражданства. Не исключено, что в список будет включен разбой и вопросы, касающиеся половой неприкосновенности. Также, на мой взгляд, следует распространить норму и на уклонение от воинского учета», – отмечает он.

    «Практика лишения гражданства начала применяться только недавно. В перспективе она может существенно снизить преступность в среде мигрантов за счет отсеивания тех, кто не хочет жить по законам Российской Федерации», – подчеркивает собеседник.

    «При этом добропорядочным гражданам, которые соблюдают нормы права и адаптируются к российскому обществу, бояться нечего. Закон прорабатывается детально, а сама мера наказания вступает в силу только после полного прохождения судебного процесса, включая возможное обжалование», – резюмировал Кабанов.

    Ранее главками МВД по Москве, Подмосковью, Тверской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области были вынесены решения о прекращении гражданства России в отношении приобретших его лиц, совершивших преступления. Их выдворят из страны после того, как завершится отбытие ими наказания в местах лишения свободы.

    МВД принимает меры для выявления граждан, которые, получив гражданство России, совершили преступления. За часть из них новообретенного паспорта могут лишить. Отмечается, что для принятия соответствующего решения «не имеет значения, когда были совершены преступления».

    В пресс-службе полиции Санкт-Петербурга сообщили, что правоохранители провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девятерых уроженцев ближнего зарубежья за совершенные ими преступления.

    Как отметили в главке МВД, большинство лишенных гражданства осуждены за незаконный оборот наркотиков. Процедуру провели в районных отделах по вопросам миграции города и области, осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства России, после чего изъяли у них и аннулировали паспорта.

    Напомним, Следственный комитет России счел необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

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    28 декабря 2023, 20:02
    В Германии назвали объем замороженных российских активов

    Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на 4,1 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    По состоянию на начало декабря власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,1 млрд евро в рамках санкционного режима Евросоюза, сообщил Минфин ФРГ.

    «Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка», – приводит слова представителя финансового ведомства Германии ТАСС.

    Агентство отмечает, что ранее генпрокуратура Германии подала в суд запрос на изъятие более 720 млн евро российских активов, решения о начале основного судебного производства пока нет.

    Ранее в Германии заявили, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений.

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    27 декабря 2023, 21:24
    В учебнике истории исправили данные о репрессированных народах

    Министр Кравцов рассказал о поступлении в школы нового учебника истории с исправленными данными о репрессированных народах

    Tекст: Денис Тельманов

    Учебник истории с обновленными главами, в которых исправлены неточности о репрессированных народах, поступает в российские школы, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

    «Неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», – приводит ТАСС слова Кравцова.

    По его словам, «определенные неточности» были обнаружены в различных учебниках, в первую очередь в изданиях 1990-х годов.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что Кравцов представил ему переизданный школьный учебник по истории, где доработана глава о репрессированных народах. По словам Кадырова, в учебнике «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям».

    Напомним, президент России Владимир Путин объяснил, что создание нового учебника по истории обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями. По его словам, было 60-65 различных версий учебников истории, во многих из которых было «все что угодно».


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    28 декабря 2023, 20:11
    Певица Лолита после «голой» вечеринки занялась уборкой квартиры

    Певица Лолита после «голой» вечеринки рассказала о планах на будущее

    Tекст: Денис Тельманов

    Певица Лолита Милявская, попавшая на видео с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записала видео, на котором поблагодарила тех, кто поддержал ее после скандала, и показала, как моет пол в своей квартире.

    Она сообщила, чем собирается заниматься в ближайшем будущем, продемонстрировав швабру и ведро воды. Певица сообщила, что будет мыть полы в квартире. «Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка... и привыкаю быть домохозяйкой», – цитирует певицу РИА «Новости».

    Лолита выразила благодарность «за безумное количество поддержки». «Ребят, все нормально, жизнь есть жизнь», – добавила Лолита.

    Ранее Тюменское региональное отделение движения «Зов Народа» направило обращение с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.

    На прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    28 декабря 2023, 16:31
    Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.

    К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.

    При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.

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    27 декабря 2023, 12:37
    Москва пообещала ответ на экспортные санкции Южной Кореи

    Мария Захарова пообещала ответить на экспортные санкции против России, введенные Южной Кореей

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия ответит на экспортные санкнции, которые ввела Южная Корея, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Она подчеркнула, что новые рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея, которое и так «серьезно пострадало после присоединения Сеула к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада».

    «Безусловно, все это отразится негативно на всем комплексе двусторонних связей», – добавила дипломат.

    Ранее сообщалось, что Южная Корея ограничила поставки в Россию еще 682 видов товаров, включая автомобили.

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