Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения Южной группировки отразили 34 атаки ВСУ и поразили подразделения украинской армии у Курдюмовки, Клещеевки, Красного, Андреевки и Георгиевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также освобожден населенный пункт Марьинка в этом же регионе. Самый весомый вклад в освобождение внесли штурмовые отряды 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии и 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа.

Общие потери ВСУ составили свыше 1675 человек, семь танков, 13 бронемашин, чешская РСЗО RM-70 Vampire и 49 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки противника. Авиация и артиллерия поразили подразделения 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны у Новомихайловки, Водяного, Парасковиевки и Макаровки в ДНР.

На этом направлении ВСУ за неделю потеряли более 675 человек, два танка, четыре бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении Западная группировка за семь дней улучшила положение по переднему краю на разных участках и отразила 27 атак украинских военных.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад у Новоселовского (ЛНР), Синьковки, Ивановки, Петропавловки и Купянска (Харьковская область).

Там за неделю украинская сторона потеряла более 265 человек, танк, бронемашину и пять орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила 13 атак противника. Поражены скопления живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад, 100-й, 125-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназа и 5-й бригады нацгвардии Украины у Червоной Дибровы (ЛНР), Торского, Григоровки (ДНР) и Серебрянского лесничества.

На этом направлении за неделю украинская армия потеряла до 1205 человек, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ у Вербового в Запорожской области. Поражены живая сила и техника 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад у Орехова, Малой Токмачки, Белогорья, Новоданиловки и Работино в Запорожской области.

На этом направлении ВСУ потеряли за неделю до 475 человек, танк, шесть бронемашин и 12 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны у Берислава, Тягинки, Токаревки, Никольского, Змиевки и Чернобаевки (Херсонская область). ВСУ за неделю потеряли до 390 человек, 17 лодок и 22 орудия полевой артиллерии.

За неделю в плен сдались 43 украинских военнослужащих, из них 22 – на Купянском направлении.

Авиация и ракетные войска ВС России за семь дней уничтожили пусковые установки норвежских ЗРК NASAMS, немецкие IRIS-T, французские Crotale-NG, радиолокатор ЗРК С-300 и три американских радиолокационных станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.