Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.5 комментариев
Путин: Школа является фундаментом для общества и государства
Школа является основой, на которой строится все общество и государство, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги заседания Госсовета.
«Нас Пушкин многому учит, и это произведение [«Пиковая дама»] в том числе. Но в том числе учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Именно школа является фундаментом для побед, считает Путин. «Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, на котором строится все наше общество, вся страна, все государство», – подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах.