Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.0 комментариев
Путин поклонился учителям, воспитавшим героев СВО
Путин призвал поклониться учителям, воспитавшим героев СВО
Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета адресовал низкий поклон учителям, воспитавшим участников специальной военной операции (СВО).
«Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой», – сказал он, передает ТАСС.
«Учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми», – добавил глава государства.
Ранее Путин поблагодарил Героев России за храбрость и силу духа.