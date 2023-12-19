Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.2 комментария
Путин поблагодарил Героев России за храбрость и силу духа
Президент России Владимир Путин в ходе награждения Героев России во вторник после коллегии Минобороны выразил им благодарность за проявленные храбрость и силу духа, отметив, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.
«Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьезные испытания. Но знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен – всех поставленных целей мы обязательно добьемся, надежно защитим наш суверенитет и безопасность Родины», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Участники церемонии отличились профессионализмом и мужеством, действуя на сложнейших участках на передовой, отметил Путин. Они сражались плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами из различных родов войск, добавил президент.
«Я благодарю вас и ваших однополчан, потому что без них вы бы, наверное, не смогли проявить [себя] и сделать то, что сделали. Благодарю вас за храбрость и силу духа», – заключил российский лидер.
Звезды Героя России были вручены подполковнику Сергею Ирхину, майору Андрею Митяшину, капитану Айнуру Сафиуллину, старшему лейтенанту Роману Дебелому, лейтенанту Темирлану Абуталимову, младшему лейтенанту Алексею Спесивцеву, сержанту Евгению Супакову, младшему сержанту Вячеславу Мацкевичу, рядовому Евгению Кудинову.
Ранее Путин выразил особую благодарность всем участникам СВО.