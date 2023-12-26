Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.6 комментариев
Пекин заявил о продолжении торгово-экономического сотрудничества с Россией
Пекин заявил о продолжении торгово-экономического сотрудничества с Россией в рамках проекта «Арктик СПГ – 2»
Китайские и российские компании продолжат нормальное торгово-экономическое взаимодействие, заявила спикер МИД Китая Мао Нин касательно вопроса введения санкций США против проекта «Арктик СПГ–2» с участием китайских компаний.
По ее словам, Пекин всегда выступал против односторонних санкций, в этой связи Китай и Россия будут продолжать осуществлять нормальное торговое и экономическое сотрудничество, исходя из духа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, передает ТАСС.
Напомним, в МИД России обещание помощника американского госсекретаря Джеффри Пайетта «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале «Арктик СПГ–2» связали с причастностью США ко взрывам на «Северных потоках».