Опубликовано видеопоздравление с Новым годом от «чипированного» Байдена

«Чипированный» Байден поздравил россиян с Новым годом в видеоролике RT песней «Я русский»

Tекст: Александра Юдина

Так, в ролике показывается, как в рамках вымышленного секретного проекта «Дед на поводке» Байдена якобы тайно чипируют во время вакцинации, это делает главред RT Маргарита Симоньян.

На видео она докладывает, что «проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию».

После этого в шуточном ролике показано, что сотрудники канала получают возможность управления вымышленным Байденом.

Из-за этого тот сначала падает на трапе самолета, затем начинает петь песню российского певца SHAMAN «Я русский», сидя за столом в Белом доме.

«К американским выборам допилим. В следующем году будет интересно. Годовой доклад окончен. С Новым годом! Служу России!» – подчеркивает Симоньян.