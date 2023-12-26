Бойцы «Ахмата» рассказали о наемниках ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

Tекст: Вера Басилая

Боец рассказал, что в недостроенном блиндаже прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии, при штурме были уничтожены оба наемника и один украинец, передает РИА «Новости».

«Шустрый» рассказал, что в плен был взять один солдат ВСУ, потому что нужна была информация о том, что происходит у противника. По его словам, на направлении, где работает отряд «Ахмата», стоят 60-70 человек наемников, в основном колумбийцы.

Взятый в плен военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев подтвердил информацию о наемниках. Он рассказал, что воюют наемники просто за деньги, выполняют такие же задачи, как и мобилизованные ВСУ, выходят на те же позиции, но отношение к ним со стороны украинцев не очень хорошее, потому что «воюют не за идею».