В Одессе прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Tекст: Вера Басилая

В украинских Telegram-каналах сообщается, что под Одессой было сразу два прилета с разницей в одну минуту. Очевидцы сообщают о зареве на полнеба.

Между тем в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что Одесса частично обесточена из-за аварийного отключения оборудования на подстанции, без света осталась часть Хаджибейскоого района города, передает РИА «Новости».

В сообщении энергохолдинга говорится, что временно без света остался микрорайон Черемушки, при этом о том, когда будет подключена электроэнергия, не уточняется.

Ранее в оперативном командовании «Юг» ВСУ сообщили, что в результате ракетных ударов были повреждены помещения припортовой инфраструктуры в Одессе.