Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.5 комментариев
Турция заявила о ликвидации 30 курдских боевиков в Ираке и Сирии
В ходе операций турецкой армии ликвидировано 30 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщил турецкий министр обороны Яшар Гюлер.
По словам Гюлера, турецкие военнослужащие в ходе операций уничтожили 30 курдских боевиков на севере Ирака и Сирии, передает ТАСС.
«Число террористов, которые были ликвидированы после нападений на наших военнослужащих в районе проведении операции на севере Ирака, увеличилось до 30», – заявил турецкий министр, его слова приводятся на странице Минобороны Турции на странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Ранее сообщалось, что Турция нанесла массированные удары по курдам в Ираке и Сирии.