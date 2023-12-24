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Ковальчук дебютировал за «Спартак» в матче против китайского «Куньлуня»
Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Илья Ковальчук вышел на лед в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и командой из Китая «Куньлунь Ред Стар».
Сейчас идет первый период, счет пока не открыт, передает ТАСС.
Илья Ковальчук является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб в период с 1999 по 2001 год, откуда потом перешел в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Ковальчук трижды завоевывал Кубок Гагарина с питерским СКА, является чемпионом Олимпиады 2018 года и двукратным чемпионом мира. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21.
В начале декабря московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о возвращении Ильи Ковальчука в клуб в качестве игрока команды.