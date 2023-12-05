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    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    25 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    33 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 21:57

    Московский «Спартак» объявил о возвращении Ковальчука

    Московский «Спартак» объявил о возвращении Ковальчука
    @ David Kirouac/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о возвращении Ильи Ковальчука в клуб в качестве игрока команды.

    Трансляция видеопредставления состоялась на медиакубе во время домашнего матча «Спартака» с московским «Динамо», передает ТАСС.

    На записи Ковальчук предстал с игровым свитером красно-белых с  номером 71. В конце видео появилась надпись «Добро пожаловать домой».

    Илья Ковальчук является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб в период с 1999 по 2001 год, откуда потом перешел в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Ковальчук трижды завоевывал Кубок Гагарина с питерским СКА, является чемпионом Олимпиады 2018 года и двукратным чемпионом мира. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21.

    5 декабря 2023, 11:59
    Песков: Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин заинтересовался выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ, ему там, безусловно, понравилось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что за один приезд невозможно осмотреть всю выставку, однако все, что видел глава государства, ему показалось интересным, передает ТАСС.

    При этом Песков сообщил, что решений о том, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать на постоянной основе, не принималось. Вместе с тем он отметил, что «идея витает в воздухе».

    Накануне Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны.

    После этого на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств Путин призвал посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

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    5 декабря 2023, 17:37
    WP: Генерал армии США призывал ВСУ «резать глотки русским»

    WP: Генерал армии США Милли призывал ВСУ «резать глотки русским»

    WP: Генерал армии США призывал ВСУ «резать глотки русским»
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский генерал Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, пытался вдохновить украинских солдат призывами «резать глотки русским», пишет The Washington Post (WP).

    В прошлом году в ходе учений в немецком Висбадене Милли, обращаясь к украинским военным, сказал, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», утверждает WP со ссылкой на чиновника, присутствовавшего при разговоре, передает РИА «Новости».

    Издание поясняет, что таким образом генерал хотел вдохновить ВСУ на проведение операций на территориях, контролируемых Россией.

    Ранее в Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева. После этого глава украинской разведки попытался откреститься от слов об убийствах россиян.

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    5 декабря 2023, 08:28
    Захарова раскрыла, кому Лавров адресовал просьбу оставить его в покое
    Захарова раскрыла, кому Лавров адресовал просьбу оставить его в покое
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об обстоятельствах, в которых прозвучала реплика главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, попросившего «оставить его в покое».

    Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказала, что автором фотографии, которую растиражировали западные СМИ, сопроводив снимок репликой Лаврова, стал фотограф от организаторов СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. Она предположила, что корреспондент «просто не поверил, что российский министр на заседании», и «решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», передает «Царьград».

    Фотографию и реплику Лаврова на Западе пытались представить как якобы доказательство «изоляции» России. Также Захарова обратила внимание, что западные СМИ тиражировали общий снимок европейских министров, сделанный до прибытия главы МИД России в Скопье и до начала самого саммита.

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    5 декабря 2023, 11:35
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Украине следует брать пример с Франции и Германии, которым удалось помириться после войн за Эльзас, Лотарингию и Страсбург, заявил основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

    Явлинский в интервью РБК заявил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». Евросоюз, по его словам, доказал миру, что перспектива такого примирения возможна. При этом политик напомнил, что помириться у многих не получилось, например, у Индии с Пакистаном или у Израиля с Палестиной, «а у Европы получилось», и с этого, считает он, необходимо брать пример.

    Основатель «Яблока» заявил также, что считает Россию и Украину «правой и левой рукой».

    В ответ на дискуссии на тему членства Украины в НАТО Явлинский предложил поднять вопрос о расширении ОДКБ в Мексику или Канаду. Это, по его мнению, вызвало бы «большое возбуждение» в США.

    Коментарии (84)
    5 декабря 2023, 14:56
    Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» о конце капитализма в США

    Датский Saxo Bank дал ежегодный «шокирующий прогноз» на 2024 год

    Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» о конце капитализма в США
    @ m78/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 2024 году в США может прийти конец капитализму, а нефть достигнет 150 долларов за баррель, такой ежегодный «шокирующий прогноз» представил датский Saxo Bank.

    Эпатажные прогнозы банка основаны на маловероятных событиях, но тем не менее могут повлиять на финансовые рынки, передает РБК.

    В частности, в 2024 году мир приблизится к концу «старой нормальности». По мнению аналитиков, движение по траектории, по которой мир двигался после финансового кризиса 2008 года, было нарушено во время пандемии коронавируса, и в следующем году его ожидает «неопределенное будущее».

    Нефть, по прогнозу банка, может достичь 150 долларов за баррель. Рост энергоресурса подстегнет реструктуризацию экономики Саудовской Аравии, страна пойдет по пути превращения в «центр туризма, отдыха и развлечений».

    Также Саудовская Аравия предпримет успешную попытку выкупить у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов.

    В сфере здравоохранения наступит кризис из-за скачка популярности препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом. По мнению авторов прогноза, из-за таблеток люди перестанут заниматься спортом и начнут есть больше вредной еды.

    Производство препаратов повысится, и на этом фоне «в мире вырастут показатели ожирения и связанные с ним проблемы со здоровьем, что приведет к снижению уровня производительности».

    Между тем в США придет конец капитализму, считают эксперты банка. На фоне президентских выборов 2024 года американское правительство вынуждено будет увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику и избежать общественных волнений.

    В США сохранится инфляционное давление, а иностранные инвесторы будут и дальше выводить капитал. На этом фоне спрос на гособлигации будет слабым, «что спровоцирует резкий скачок доходности» по ним. Для нормализации стоимости заимствований правительство освободит доходы по гособлигациям от налогов, что будет означать конец капитализма, поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству.

    Говоря о выборах в США, аналитики считают, что победу впервые одержит независимый кандидат – Роберт Кеннеди-младший.

    Он высказывается «против разжигающих войну демократов и корпоративных элит». Эта позиция найдет отклик у сторонников как и Демократической партии, так и Дональда Трампа, кандидата от республиканцев.

    В целом банк прогнозирует новую политическую эру в США. Она начнется с резкого разворота от плутократии, так как избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам.

    В прошлом году Saxo Bank также публиковал «шокирующие предсказания» на 2023 год.

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    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (85)
    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

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    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

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    5 декабря 2023, 02:18
    NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая и Республиканская партии США не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, сообщило NBC News.

    По данным телеканала, все попытки договориться завершились «глубокими разногласиями». Источник сообщил, что республиканцы пригрозили заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. В свою очередь, демократы понимают, что республиканцы не желают идти на компромисс, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

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    5 декабря 2023, 15:29
    МК: Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре
    МК: Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Алла Пугачева после обострения конфликта Израиля и Палестины переехала вместе с семьей на Кипр, в одном из местных магазинов она почувствовала себя плохо, сообщил посетитель бутика, куда пришла артистка.

    Пугачева явилась в магазин в сопровождении помощницы и водителя, водитель остался ждать снаружи, сказал собеседник «Московского комсомольца».

    По словам источника, артистке стало плохо, она пожаловалась на это продавцу. Она перемерила множество пар обуви, так как, утверждает источник, «у нее ноги каждый день отекают». Он добавил, что Пугачева только в этом магазине потратила 5 тыс. евро, она приобрела обувь и одежду.

    Ранее Пугачеву также заметили около Киккского монастыря на Кипре. В мае Пугачеву видели на сцене на концерте группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.

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    5 декабря 2023, 13:15
    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard

    AFP: Киев, просивший Leopard для провалившегося затем наступления, применяет их в обороне

    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard
    @ Ralph Zwilling/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия, хотя Киев долго выпрашивал их у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления, передает AFP со ссылкой на украинских военных.

    Как говорится в сообщении агентства, в этом году Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и других западных союзников, чтобы дать отпор российским войскам, но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта, передает РИА «Новости».

    Как сообщил заместитель роты 21-й механизированной бригады ВСУ, танк Strv 122 – шведская версия Leopard 2A5 – теперь используется для поражения пехотных групп или складов боеприпасов. Как отмечает AFP, танки Leopard на данный момент расположены вдоль линии фронта и действуют, скорее, как артиллерия дальнего действия, чем как наступательные боевые танки. Агентство отмечает, что для проведения эффективных наступательных действий ВСУ потребовалось бы до 150 танков Leopard.

    Ранее издание Forbes сообщило, что российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией ВСУ.

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

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    5 декабря 2023, 13:35
    Грузинский общественник заявил о завершении «украинского блефа полной катастрофой»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Учредитель общественного движения «Грузия превыше всего» Вато Шакаришвили заявил, что выплеснувшееся на поверхность противостояние украинской политической элиты с военными является свидетельством «завершения огромного блефа полной катастрофой», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он считает последние откровения украинских действующих и отставных чинов «расшифрованными преступлениями» и «подтверждением коррупции» в этой стране, о чем говорят в Америке и в Евросоюзе.

    «Украинский политический класс сам уже признал тяжелое положение», – отметил он.

    «Миф о победе Украины разрушен, мы сейчас наблюдаем за процессом взаимных обвинений в поражении», – считает Вато Шакаришвили.

    В то же время он назвал попытки Украины переложить вину за неудачи на Запад «шантажом хозяев из глобальной партии войны».

    «Украина принесла в жертву до миллиона человек, десятки миллионов стали вынужденными переселенцами, разрушен их генофонд. С землей сровняли там города, разрушили инфраструктуру, экономика перешла в руки американских корпораций, огромные долги... все это национальная трагедия непредставимых масштабов», – считает Шакаришвили.

    По его словам, «такой же сценарий хотели и хотят для Грузии».

    Ранее Шакаришвили призвал перестать «называть Украину братским государством. Мы долго терпим и много чего учитываем. Приняли беженцев с Украины, накормили, дали возможность обучения на родном языке. А они и не поблагодарили! Отозвали из Грузии посла, выгнали нашего из Киева, хотят затащить нас в войну, вмешиваются в наши внутренние дела».

    Коментарии (6)
    5 декабря 2023, 14:28
    Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России из-за налогов

    Mash: Вера Брежнева потеряла бутик одежды в Петербурге из-за налогов

    Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса в России из-за налогов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге, утверждают СМИ.

    Из совместного с Брежневой ООО «Майсизонс» вышла дизайнер бренда и партнер артистки Ханна Хмелева, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    После юридических разбирательств Хмелева осталась единственной хозяйкой Myseasons, а ООО Брежневой закрыли за долги.

    Магазин открылся в Петербурге еще в 2017 году, контрольный пакет акций певицы составлял 49%, у ее партнерши – 51%. В октябре счета Хмелевой арестовали в России за налоговые недоимки.

    После начала СВО Брежнева вместе с супругом Константином Меладзе уехала из России, в феврале она продала свой особняк в Московской области. Позже она развелась с мужем.

    Коментарии (13)
    5 декабря 2023, 15:21
    Собянин назвал минимальный размер пенсий в Москве с 2024 года

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 2024 года, она составит 24,5 тыс. рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Размер пенсии увеличится с 1 января 2024 года, индексация единовременных выплат также коснется некоторых категорий населения, говорится в Telegram-канале градоначальника.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.

    Коментарии (15)
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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

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