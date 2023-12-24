Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Байдена и Кисиду раскритиковали за вооружение Украины за счет Азии
Американские эксперты подвергли Байдена и Кисиду критике за передачу Японией ракет США для косвенной помощи Украине
Согласие Японии с планами США вооружать Украину за счет Азии – это фундаментальная ошибка Токио, заявили американские эксперты.
Бывший замминистра обороны США Элдридж Колби заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил «фундаментальную ошибку», когда разрешил экспорт в США ракет для систем Patriot. По мнению Колби, Кисида «пошел на поводу» у США, которые «отдают приоритет Европе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nikkei Asia.
Колби заявил, что американская сторона направляет на Украину вооружения, которые не смогут быстро заместить для собственного пользования. Из-за Киева американскому ВПК приходится отвлекаться от решения более важных стратегических задач.
Старший научный сотрудник международного Фонда Карнеги (организация, выполняющая функции иностранного агента) Джениффер Каванах сказала, что Японии уже не хватает ЗРК для защиты военных аэродромов. По ее словам, передача ракет США «кое-что говорит об администрации Байдена», которая «готова в приоритетном порядке вооружать Украину за счет Азии, не взирая на собственные заявления о том, что Азия является главным театром военных действий для Штатов».
Напомним, японский МИД сообщил, что Япония в рамках утвержденного упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешила передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. СМИ отмечали, что это поможет США в оказании военной помощи Украине.