Япония разрешила экспорт ракет и снарядов США

МИД: Япония разрешила передачу в США ракет для систем Patriot

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, решено, что передача в США производимых в Японии ракет для систем Patriot соответствует правилам экспорта, передает ТАСС.

До этого момента Япония могла лишь поставлять в США компоненты оборудования оборонного назначения, произведенного по их лицензии, а нынешние послабления позволят поставлять конечный продук в страны, выдавшие лицензии.

По данным агентства Kyodo, Япония также сможет поставлять в Британию 155-мм артиллерийские снаряды, производящиеся по лицензии BAE Systems.

Ранее глава японского МИД Еко Камикава заявила, что Япония сохранит «жесткие санкции» в отношении России.