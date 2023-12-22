Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
Япония разрешила экспорт ракет и снарядов США
МИД: Япония разрешила передачу в США ракет для систем Patriot
Япония в рамках утвержденного упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешило передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot, говорится в заявлении японского МИД.
Как сообщили в ведомстве, решено, что передача в США производимых в Японии ракет для систем Patriot соответствует правилам экспорта, передает ТАСС.
До этого момента Япония могла лишь поставлять в США компоненты оборудования оборонного назначения, произведенного по их лицензии, а нынешние послабления позволят поставлять конечный продук в страны, выдавшие лицензии.
По данным агентства Kyodo, Япония также сможет поставлять в Британию 155-мм артиллерийские снаряды, производящиеся по лицензии BAE Systems.
Ранее глава японского МИД Еко Камикава заявила, что Япония сохранит «жесткие санкции» в отношении России.