Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
В Италии сочли возможную отставку Залужного опасной для Зеленского
Il Fatto Quotidiano назвала Залужного «практически непобедимым» политическим соперником для Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что отстранение Валерия Залужного от командования украинскими войсками превратит главкома в «практически непобедимого» соперника, пишет итальянская газета.
Как заявила Il Fatto Quotidiano, Зеленский не хочет пускать Залужного «на политическую арену», при этом любое решение Залужного раздражает Зеленского. Издание указывает, что их противостояние вышло за границы Украины. Подчеркивается, что «все чаще происходят столкновения» между сторонниками и противниками Зеленского, которого могут «заменить» на «нынешнего главнокомандующего ВСУ», передает РИА «Новости».
В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров, отвечая на вопрос украинских СМИ о возможности отставки Залужного, заявил, что кадровые перестановки в военном командовании не планируются.