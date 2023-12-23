Песков: Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.34 комментария
Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.61 комментарий
Согласно документу, во временное управление переходят 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс», и 660 759 610 акций «Рольфа», которыми владел кипрский офшор «Деланс лимитед», передает ТАСС.
Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале «Рольф эстейт Санкт-Петербург», «Рольф моторс» и «Рольф тех».
Ранее прокуратура просила приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии общего режима.
Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
«Мы с вами занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела. Например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Я должен отлучиться на несколько минут и узнать, как идут дела у Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей», – сказал Путин.
Глава государства исполнил мечту 13-летней Ксении из Санкт-Петербурга – попробовать себя в роли ведущей новостей.
Вместе с телеведущей Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с Путиным в телефонном разговоре, говорится на сайте Кремля.
4 декабря на площадке международной премии #МыВместе Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
Ксения учится в седьмом классе, увлекается рисованием. В будущем девочка хочет стать журналистом. Она из многодетной семьи – у Ксении есть два младших брата. Врачи поставили Ксении диагноз – врожденный порок развития конечностей. Девочка передвигается на коляске, но на маленькие дистанции ходит в сопровождении родителей.
Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.
Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.
Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.
Путин дал команду начать движение по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани
«С Богом! Разрешаю», – цитирует ТАСС его слова.
По новой трассе от Москвы до Казани можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час.
По информации Автодора, стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.
В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, назвав возведение автомагистрали М-12 «Восток» отличным примером воплощения в жизнь масштабного инфраструктурного проекта. Президент добавил, что сам бы хотел проехать по трассе.
Сопредседателями предвыборного штаба главы государства стали народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога, передает «Интерфакс».
Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.
По словам Лысенко, с 23 декабря начнется сбор подписей в поддержку действующего президента.
Жога в свою очередь добавил, что сопредседатели штаба будут сообщать Путину о проблемах в разных регионах страны, передает ТАСС.
Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.
Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.
«Подчеркну, построение именно такой экономики – экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.
Необходимо обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке России, заявил Путин. Это касается как потребительского сегмента, так и инвестиционного, подчеркнул президент.
«За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: машины, станки, технологическое оборудование», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что преодолевать бедность нужно с помощью экономики квалифицированных кадров.
«Мы знаем это хорошо, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», – сказал российский лидер на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что все планы по развитию инфраструктуры, социальной сферы и демографии в России предельно реалистичны.
Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии
Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5, заявил, что Путин может быть в числе приглашенных гостей на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. По его словам, это возможно при условии, если «только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским», передает ТАСС.
Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.
Как указано в документе, Минобороны совместно с Минцифры должны «организовать работу по обеспечению автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», передает ТАСС. Им же следует обеспечить «актуализацию сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат».
В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что необходимо организовать «информирование граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Также следует предусмотреть «направление гражданам уведомлений, предусмотренных статьей 71 федерального закона №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (статья 71 касается временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата) и «возможность обжалования решений», принятых по этому закону.
Еще одно поручение Путина – обеспечение «возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы». Ответственными за выполнение всех этих задач назначены министр обороны Сергей Шойгу и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Они должны представить президенту доклад до 15 января 2024 года и далее отчитываться один раз в месяц.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Западу не удалось добиться исключения России из ЮНЕСКО
«Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось. Как отметил президент Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума, по линии организации у нас осуществляются весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН. Путин напомнил, что Россия является основателем этих организаций.
«Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран… Им [Америке и Европе] вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей.
Начал работать избирательный штаб действующего президента Путина
Отмечается, что в штабе будут размещены руководство и волонтеры, его работа будет круглосуточной, передает ТАСС.
Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.
Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.
«Нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но, что называется, закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки с небольшими затратами расширить возможности железных дорог», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин призвал нарастить провозную способность магистралей Восточного полигона.
Путин: Восточное направление железных дорог России крайне востребовано
«Восточное направление железных дорог <…> крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться. Значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед», – цитирует ТАСС Путина.
Президент России Владимир Путин в среду поздно вечером собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.
Восточный полигон железных дорог объединяет Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). По поручению президента идет модернизация Восточного полигона, и Путин неоднократно подчеркивал, что темпы этой работы нужно наращивать
Региональные избирательные штабы уже открылись в Москве, Калуге, Южно-Сахалинске, Саратове, Иркутске, Новосибирске, Тюмени, Волгограде, Омске, Хабаровске, Чите, Вологде, Владивостоке и ряде других городов. Московский штаб расположился в Гостином дворе, в нем будут размещены руководство и волонтеры, работа штаба будет круглосуточной.
В пятницу избирательный штаб Путина начал работу в Херсонской области, он стал первым в новых регионах России. Сбор подписей в поддержку действующего президента начнется 23 декабря. «Основная задача нашего штаба – это приложить все усилия для консолидации прогосударственных людей, патриотов», – сказал советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии «Единая Россия», член президиума херсонского регионального отделения партии Максим Анисимов на открытии штаба, передает ТАСС.
В городе Геническе Херсонской области в штаб вошли представители разных общественных организаций. С понедельника работа штаба стартует и в Скадовске.
Кроме того, штаб общественной поддержки Путина открылся в Луганске. Сопредседателям штаба назначены солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, руководитель регионального штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в ЛНР Юлия Кожевникова, директор Краснодонского музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко.
Штаб в Сахалинской области находится в городе Южно-Сахалинске. Сопредседателями штаба поддержки стали председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов, и. о. руководителя исполкома ОНФ Сахалинской области Алена Силачева и директор гимназии №1 им. Пушкина Татьяна Чуприкова.
В состав рязанского штаба вошли члены региональных отделений «Единой России» и ОНФ, представители общественных организаций.
Сопредседателями штаба в Иркутске стали директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов и руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.
Избирательный штаб Путина также открылся в Новосибирске, его сопредседателями назначены председатель Общественной палаты Новосибирской области, председатель областной Федерации профсоюзов, руководитель исполкома Народного фронта по Новосибирской области и еще несколько человек.
Избирательный штаб в Волгограде возглавили директор ООО СП «Донское» Александр Колесниченко, директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова и председатель Волгоградской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков.
В Омске и Чите штабы заработали на базе штабов общественной поддержки партии «Единая Россия».
Хабаровский штаб по поддержке Путина возглавят ректор ТОГУ Юрий Марфин, руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алена Чаплыгина, главврач краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин.
Сопредседателями штаба в Вологде стали председатель Общественной палаты Вологодской области, ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев, руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи Вологды Сергей Голубев, а также директор череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов.
Ранее в России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.