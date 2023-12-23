Песков: Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы с вами занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела. Например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Я должен отлучиться на несколько минут и узнать, как идут дела у Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей», – сказал Путин.

Глава государства исполнил мечту 13-летней Ксении из Санкт-Петербурга – попробовать себя в роли ведущей новостей.

Вместе с телеведущей Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с Путиным в телефонном разговоре, говорится на сайте Кремля.

4 декабря на площадке международной премии #МыВместе Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Ксения учится в седьмом классе, увлекается рисованием. В будущем девочка хочет стать журналистом. Она из многодетной семьи – у Ксении есть два младших брата. Врачи поставили Ксении диагноз – врожденный порок развития конечностей. Девочка передвигается на коляске, но на маленькие дистанции ходит в сопровождении родителей.





