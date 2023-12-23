Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Генерал США: Инцидент с аэростатом показал пробел в американской обороне
Генерал США Ванхерк: Инцидент с китайским аэростатом показал пробел в американской обороне
Происшествие с аэростатом КНР в небе над американской территорией показал, что у Соединенных Штатов нет нужного потенциала в загоризонтной радиолокации, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк.
Происшествие с китайским аэростатом в феврале показало пробелы сил США в определении угроз на больших расстояниях, а также в оперативном обмене данными, указал Ванхерк в интервью NBC News, передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что подобные воздушные аппараты возможно выявлять над территорией США, но необходимо видеть их за горизонтом прежде, чем он приблизится к ней.
В январе над США зафиксировали китайский аэростат. В начале февраля шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой.