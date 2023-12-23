Генерал США: Инцидент с аэростатом показал пробел в американской обороне

Генерал США Ванхерк: Инцидент с китайским аэростатом показал пробел в американской обороне

Tекст: Алексей Дегтярев

Происшествие с китайским аэростатом в феврале показало пробелы сил США в определении угроз на больших расстояниях, а также в оперативном обмене данными, указал Ванхерк в интервью NBC News, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что подобные воздушные аппараты возможно выявлять над территорией США, но необходимо видеть их за горизонтом прежде, чем он приблизится к ней.

В январе над США зафиксировали китайский аэростат. В начале февраля шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой.