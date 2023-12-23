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Фигуристы Мишина и Галлямов одержали победу в парном катании на чемпионате России
Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями Чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
За свою произвольную программу спортсмены получили 161,84 балла и в сумме набрали 244,85 балла, передает РИА «Новости».
Второе место заняли чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32), а третьей место Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97).
Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершится 23 декабря женской произвольной программой.