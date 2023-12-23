Беглов на выставке «Россия» рассказал о достижениях Петербурга

«Все регионы нашей страны, министерства, ведомства показали, чего достигла Россия за последние годы. Мы можем говорить о патриотизме сколько угодно, но сегодня, здесь, на ВДНХ, мы можем видеть нашу сильную и современную Россию», – цитирует Беглова Spbdnevnik.ru.

Губернатор подчеркнул, что Петербург сегодня развивается как современный город XXI века.

«Прежде всего, речь о развитии транспортного узла не только Петербурга, но и Ленинградской области. Идет строительство Широтной магистрали скоростного движения, с новым мостом через Неву, пропускная способность которого – 100 тыс. машин в сутки. Завтра состоится закладка первого камня в строительство Большого Смоленского моста – это первая разводная переправа, которую строят в городе за последние 40 лет. Его ждут 800 тыс. петербуржцев, и мы обязательно его построим и сделаем это досрочно», – сказал губернатор.

По его словам, большими темпами развивается промышленность Петербурга. Вместе с тем город нуждается в новых молодых кадрах, которые сегодня обучаются в университетах города.

«Для них мы строим «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике «Южный» – IT-кластер с кампусами, технологической долиной, бизнес-парком для резидентов в сфере IT. Триста миллиардов рублей составят инвестиции в новые проекты Университета ИТМО, СПбГУ, Политехнического и Морского университетов», – добавил он.

Глава города напомнил, что совместно с корпорацией «Туризм РФ» в населенном пункте Горская в ближайшее время построят новый федеральный круглогодичный морской курорт.

«За четыре года по проекту «Формирование комфортной городской среды» создано 223 новых общественных пространства. Кардинально обновлено городское здравоохранение: построено семь стационаров-трансформеров, скорая помощь переведена на новые машины, в каждом районе города открыты амбулаторные онкологические центры», – отметил Беглов.

В январе 2024 года Петербург будет праздновать День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Более 60 тыс. защитников и жителей блокадного города получат почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Вместе с тем 240 тыс. ветеранов получат федеральные и городские единовременные выплаты, а на Пискаревском мемориале установят мемориальную плиту в память о жертвах геноцида.

Завершая презентацию самых ярких проектов Петербурга, губернатор предложил гостям выставки исполнить «Вечернюю песню» композитора Василия Соловьева-Седого.