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Беглов на выставке «Россия» рассказал о достижениях Петербурга
На международной выставке-форуме «Россия» начался день Петербурга, губернатор города Александр Беглов показал гостям несколько крупных достижений, которые реализуются там.
«Все регионы нашей страны, министерства, ведомства показали, чего достигла Россия за последние годы. Мы можем говорить о патриотизме сколько угодно, но сегодня, здесь, на ВДНХ, мы можем видеть нашу сильную и современную Россию», – цитирует Беглова Spbdnevnik.ru.
Губернатор подчеркнул, что Петербург сегодня развивается как современный город XXI века.
«Прежде всего, речь о развитии транспортного узла не только Петербурга, но и Ленинградской области. Идет строительство Широтной магистрали скоростного движения, с новым мостом через Неву, пропускная способность которого – 100 тыс. машин в сутки. Завтра состоится закладка первого камня в строительство Большого Смоленского моста – это первая разводная переправа, которую строят в городе за последние 40 лет. Его ждут 800 тыс. петербуржцев, и мы обязательно его построим и сделаем это досрочно», – сказал губернатор.
По его словам, большими темпами развивается промышленность Петербурга. Вместе с тем город нуждается в новых молодых кадрах, которые сегодня обучаются в университетах города.
«Для них мы строим «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике «Южный» – IT-кластер с кампусами, технологической долиной, бизнес-парком для резидентов в сфере IT. Триста миллиардов рублей составят инвестиции в новые проекты Университета ИТМО, СПбГУ, Политехнического и Морского университетов», – добавил он.
Глава города напомнил, что совместно с корпорацией «Туризм РФ» в населенном пункте Горская в ближайшее время построят новый федеральный круглогодичный морской курорт.
«За четыре года по проекту «Формирование комфортной городской среды» создано 223 новых общественных пространства. Кардинально обновлено городское здравоохранение: построено семь стационаров-трансформеров, скорая помощь переведена на новые машины, в каждом районе города открыты амбулаторные онкологические центры», – отметил Беглов.
В январе 2024 года Петербург будет праздновать День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Более 60 тыс. защитников и жителей блокадного города получат почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Вместе с тем 240 тыс. ветеранов получат федеральные и городские единовременные выплаты, а на Пискаревском мемориале установят мемориальную плиту в память о жертвах геноцида.
Завершая презентацию самых ярких проектов Петербурга, губернатор предложил гостям выставки исполнить «Вечернюю песню» композитора Василия Соловьева-Седого.