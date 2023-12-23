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Расчеты гаубиц «Мста-Б» нанесли огневое поражение артиллерии ВСУ у Белозерки
Личный состав расчетов гаубиц «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы нанес огневое поражение выявленным разведкой артиллерийским позициям ВСУ.
Удалось уничтожить позиции украинской 152-мм гаубицы Д-20, замаскированной в районе Белозерки Херсонской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Также были уничтожены позиции минометного расчета на берегу Днепра.
Всего ВСУ только за последнюю неделю потеряли более 20 единиц автомобилей и легкобронированной техник, а также 10 орудий полевой артиллерии.
ВС России за сутки отразили 17 атак на Донецком направлении.