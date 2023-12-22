Совфед одобрил уточняющий условия выплаты маткапитала закон

Tекст: Валерия Городецкая

С 1 января следующего года маткапитал будут выплачивать только лицам, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению, передает ТАСС. При возникновении права на маткапитал не будут учитываться дети, не имеющие российского гражданства по рождению.

По словам одного из авторов инициативы, сенатора Елены Афанасьевой, поправки позволят закрыть «лазейку» получения выплаты не гражданами России.

Сейчас право на получение маткапитала имеют граждане России вне зависимости того, когда ими был приобретен российский паспорт, при рождении ребенка, имеющего гражданство России. При этом не важно, на каком основании было приобретено это гражданство.

Уточняется, что закон не будет распространяться на граждан России, не имевших российского гражданства и постоянно проживавших в новых регионах РФ на день рождения ребенка по состоянию на день принятия этих субъектов в состав России.

Ранее в Госдуме предложили ограничить маткапитал на первенца возрастом матери.