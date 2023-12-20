Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
Жилец рухнувшего в Петербурге дома заявил об отвалившейся до ЧП стене
У обрушившегося здания в Петербурге за несколько дней до происшествия рухнула стена и прорвало трубу, там начало затапливать подвал сообщил один из жителей дома.
Стена строения развалилась в ночь с 16 на 17 декабря, после этого или перед этим прорвало трубу, указал собеседник «Газеты.Ru».
Жильцы вызывали аварийную службу, тогда же туда приезжали из администрации города и МЧС.
По его словам, городское руководство несколько лет «мурыжило отписками» и «кормило обещаниями» жильцов по поводу состояния дома.
Собеседник уточнил, что в один момент с жильцов собирали деньги на ремонт, но самого ремонта не последовало.
В октябре 2023 года межведомственная комиссия вручила жильцам решение, по которому аварийным был признан не дом, а именно помещения – сами квартиры внутри дома.
Собеседник добавил, что администрация района «делает все», чтобы лишить жильцов возможности воспользоваться законным правом на компенсацию или равноценный обмен квартир в разрушенном доме.
Другая жительница сообщила изданию, что незадолго до обрушения она обращалась в администрацию района, но ей указывали, что капитальный ремонт там не планируется.
Она добавила, что в квартире есть «трещины на всю стену». После ее обращения власти установили деревянные подпорки к дому и огородили эти подпорки деревянным забором.
Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря в Петербурге обрушился дом №73 на Гороховой улице. Зданию 138 лет, его возвели в 1885 году.
Между тем губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что жители аварийных домов по этой улице, вынужденные покинуть квартиры из-за обрушения стен, получат материальную помощь, передает ТАСС.
Он отметил, что уже составлен план на выделение квартир.
Глава города добавил, что эвакуированы жильцы необрушенных подъездов и жильцы из соседнего здания, его состояние также вызывает опасение. Людей на время расселили в гостинице.
Их обеспечили питанием и всем необходимым, добавил Беглов.
В пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что движение транспорта по Гороховой улице, которое приостанавливалось после ЧП, уже восстановлено.
В ГУ МЧС по Петербургу отмечали, что после обрушения здания из стоящего рядом дома эвакуированы 27 человек.