Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Боррель, после вновь начавшихся боевых действий уже видно огромное количество погибших среди мирного населения. По его словам, то, как Израиль осуществляет свое право на самооборону, имеет значение. Он подчеркнул, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право и все законы войны, уточнив, что это не только моральное обязательство, но и юридическое, передает РИА «Новости».

Боррель подчеркнул, что периода перемирия было недостаточно для доставки необходимой гуманитарной помощи, поэтому необходимо снова начать гуманитарные паузы.

В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.