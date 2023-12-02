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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    22 комментария
    2 декабря 2023, 19:41

    Боррель призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль должен соблюдать международное право после истечения срока перемирия между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС и возобновления боевых действий, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель, после вновь начавшихся боевых действий уже видно огромное количество погибших среди мирного населения. По его словам, то, как Израиль осуществляет свое право на самооборону, имеет значение. Он подчеркнул, что Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право и все законы войны, уточнив, что это не только моральное обязательство, но и юридическое, передает РИА «Новости».

    Боррель подчеркнул, что периода перемирия было недостаточно для доставки необходимой гуманитарной помощи, поэтому необходимо снова начать гуманитарные паузы.

    В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    2 декабря 2023, 01:59
    Израиль атаковал окрестности Дамаска

    SANA: Израиль атаковал окрестности Дамаска

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС наносят удары по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска, сообщило агентство SANA.

    Военный источник сообщил, что сирийские ПВО отражают ракетную атаку над Дамаском, передает ТАСС.

    Последний раз израильские ВВС атаковали окрестности столицы Сирии 26 ноября. Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2023, 02:43
    NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
    NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
    @ Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика США привела к упадку их влияния и закату американской гегемонии, что может привести к потере союза с Израилем, заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest.

    Эксперт считает, что проблемы внешней политики США усугубились после украинского кризиса 2014 года. Вашингтон, по мнению Федяшина, теряет статус гегемона и совершает ошибки, пытаясь справиться с упадком, передает РИА «Новости».

    Профессор заявил, что причиной заката американской гегемонии стала «интоксикация элит» морализаторством, деление мира на «плохие и хорошие страны» и посоветовал политикам обратиться к наследию Генри Киссинджера.

    Федяшин обратил внимание на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. Так, он указал на активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме того, отметил, что расширение экономического сообщества БРИКС стало «предвестником» многополярного мира. Аналитик не исключил, что в такой ситуации Израиль может обратить свое внимание на Китай, и планировать свою политику.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works заявил, что старый мировой порядок разрушен в результате конфликтов на Украине и в Израиле, все больше стран открыто игнорируют Соединенные Штаты, американская гегемония устранена.

    Президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой указал, что новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.

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    2 декабря 2023, 16:45
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал из Катара команду переговорщиков.

    Сообщается, что сделано это было из-за «тупика в переговорах» по освобождению заложников, передает ТАСС.

    «ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, предусматривающего освобождение детей и женщин по списку, который был направлен и утвержден ХАМАС», – говорится в сообщении.

    В ведомстве поблагодарили руководство ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за помощь в освобождении 84 детей и женщин из сектора Газа, а также 24 иностранцев.

    Коментарии (5)
    2 декабря 2023, 16:38
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    @ IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, данный факт проверяется, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Как указала Зарипова, в полученном сообщении от соотечественников, которые находятся в Газе, сказано, что российский гражданин Маджед Хассуна погиб в пятницу после удара Армии обороны Израиля по дому, где проживали его отец и другие родственники. По ее словам, пока нет возможности однозначно верифицировать этот факт, поскольку интенсивные боевые действия в секторе вновь возобновлены, передает ТАСС.

    Она уточнила, что сейчас других данных у представительства России нет.

    Ранее двоюродный брат Маджеда Хассуны Мохаммед сообщил, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна.

    Напомним, что количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 15:35
    Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе
    Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна, сообщил двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна.

    Он уточнил, что удар был нанесен по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа, передает РИА «Новости».

    Маджед Хассуна являлся гражданином России, он работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт Лахия на севере сектора Газа.

    Общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, число раненых достигло 40 652, сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире катарского телеканала Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе, один человек погиб, еще один получил ранения.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2023, 06:23
    Армия Израиля начала штурм городов на Западном берегу

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские силы штурмуют города и деревни на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera.

    В сообщении ТВ говорится, что израильская армия штурмует Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса, передает РИА «Новости».

    Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская военная авиация ведет «беспорядочную бомбардировку» района Аль-Карара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Кроме того, израильские ВМС наносят удары по жилым кварталам города Дейр-эль-Балах в центральной части анклава, передает ТАСС.

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

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    2 декабря 2023, 03:39
    ПВО Сирии сбила большинство израильских ракет

    МО САР: ПВО Сирии сбила большинство израильских ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем по окрестностям Дамаска, но есть разрушения, заявило сирийское министерство обороны.

    В заявлении сирийского военного ведомства отмечается, что атака была совершена со стороны Голанских высот, удары были нанесены по некоторым позициям в окрестностях Дамаска, ПВО сбила большинство ракет, «агрессия» ограничилась материальным ущербом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Израиль атаковал окрестности Дамаска.

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    1 декабря 2023, 22:40
    WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и снаряды

    Tекст: Вера Басилая

    США после нападения ХАМАС поставили Израилю противобункерные бомбы, десятки тысяч разных видов вооружений и артиллерийских снарядов, сообщила американская газета Wall Street Journal.

    Чиновники сообщили изданию, что США поставили вооружения Израилю, включая примерно 15 тыс. бомб и 57 тыс. артиллерийских снарядов, а также 100 противобункерных бомб BLU-109 вскоре после 7 октября, передает РИА «Новости».

    Источники отмечают, что снаряды и оружие были поставлены для того, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю.

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    2 декабря 2023, 10:20
    ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей в секторе Газа

    ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей радикалов в секторе Газа

    ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей в секторе Газа
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Армия обороны Израиля за 24 часа с момента прекращения перемирия в секторе Газа нанесла удары по 400 террористическим объектам в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба.

    Были атакованы более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса, передает ТАСС.

    Также ЦАХАЛ нанес ответные удары по району в Ливане, откуда ночью были запущены снаряды в сторону населенного пункта.

    Ранее армия Израиля начала штурм городов на Западном берегу реки Иордан.

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    1 декабря 2023, 22:12
    Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе

    Кирби: Перемирие в секторе Газа сорвалось из-за действий ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    США работают с властями Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа и обвинили движение ХАМАС в срыве перемирия, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что пауза закончилась из-за ХАМАС, которое не предоставило список заложников для продления перемирия, передает ТАСС.

    Он также отметил, что необходимо восстановить объем гуманитарной помощи до того уровня, каким он был до перемирия, когда прибывало по несколько сотен грузовиков с помощью в день.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

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    2 декабря 2023, 04:28
    В ЮНИСЕФ заявили о гибели более 5,3 тыс. палестинских детей

    ЮНИСЕФ: Более 5,3 тысяч палестинских детей погибли при конфликте в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 5,3 тыс. палестинских детей, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

    Рассел отметила, что за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, при этом не учтены те, кто считаются пропавшими без вести, передает RT.

    По ее словам, в случае продолжения масштабного и интенсивного конфликта будут погибать и получать ранения сотни других детей.

    Ранее сообщалось, что после прекращения перемирия в Газе погибли 178 человек.

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    1 декабря 2023, 23:52
    После прекращения перемирия в Газе погибли 178 человек

    Минздрав Палестины сообщил о гибели 178 человек в Газе после прекращения перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    При ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

    В минздраве уточнили, что в результате ударов Израиля после прекращения перемирия число погибших в секторе Газа возросло до 178 человек, 589 человек ранены, в основном пострадали дети и женщины, передает Ura.ru.

    Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.

    Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

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    2 декабря 2023, 01:19
    Израиль запретил въезд грузовиков с помощью в Газу через КПП «Рафах»

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские власти запретили въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе палестинского анклава и Египта, сообщило WAFA.

    В Обществе Красного Полумесяца Палестины заявили, что Израиль проинформировал о запрете проезда через «Рафах» до дальнейшего уведомления, передает RT.

    По мнению ОКПП, решение израильских властей «усугубляет страдания граждан и осложняет проблемы, с которыми сталкиваются гуманитарные организации, пытающиеся облегчить мучения жителей и перемещенных лиц в секторе Газа», передает ТАСС.

    Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

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    2 декабря 2023, 19:01
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мероприятия по эвакуации из сектора Газа граждан России и членов их семей возобновлены, сообщили в представительстве при Палестине.

    В Telegram-канале ведомстве указали, что в субботу возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из Газы российских граждан и их близких родственников-палестинцев.

    Отмечается, что эвакуацию решили продолжить после вновь начавшихся боевых действий. В пресс-службе подчеркнули, что сложность вывоза россиян заключается в высокой интенсивности ударов, которые наносит Армия обороны Израиля по всей территории Газы, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

    «Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС России, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации росграждан и членов их семей из зоны конфликта», – говорится в сообщении.

    Ранее российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина Маджеда Хассуны в секторе Газа. В ведомстве добавили, что Хассуна не значится в списках на эвакуацию, ни он, ни его родные в Представительство не обращались.

    В минувшую субботу в Москву доставили 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей, самолет Ил-76 приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

    Напомним, об эвакуации из сектора Газа МЧС России попросили свыше 900 человек. Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за сутки прошли свыше 100 российских граждан.

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    2 декабря 2023, 14:44
    ХАМАС и «Исламский джихад» обстреляли израильские позиции

    Tекст: Валентина Григоренко

    По ряду израильских позиций и приграничных населенных пунктов были нанесены ракетные удары, сообщили правящее в секторе Газа движение ХАМАС и группировка «Исламский джихад».

    Как указали бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС), обстреляли ракетами позиции израильских военных и кибуцы Маген, Кисуфим и Нирим, расположенные около границы с Газой, передает РИА «Новости».

    Между тем бригады «Аль-Кудс» – военное крыло «Исламского джихада» – сообщили о ракетном и минометном обстреле Кисуфима.

    Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило, что при ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек.

    В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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