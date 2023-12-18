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Путин назвал девушек огромным резервом России
Девушки являются «огромным резервом» России, у них есть большой потенциал в современных профессиях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.
Участницы встречи Диана Синянская и Ксения Хренова рассказали президенту о своем желании работать в сфере информационной безопасности, сообщает ТАСС. Синянская рассказала, что в Академии ФСБ России ведется набор девушек только на направление «иностранные языки», а на кафедру информационных технологий нет. «Молодец, русский надо учить. Пускай все русский учат, пошутил Путин. – Но иностранные языки пригодятся».
Участница спросила Путина, возможно ли как-то изменить это.
«Мы их поправим… Они должны понимать, что девушки – это такой огромный резерв России. Там, где они еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу. Я как бы в шутку [сказал], с иронией, но на самом деле оно так и есть, особенно это касается современных профессий. У нас до сих пор женщины работают, там, костыли забивают на железной дороге, а здесь интеллектуальная сфера, почему девушки не могут здесь учиться, получать образование и успешно работать. В летных училищах у нас девочки уже летают на боевых машинах. Министр [обороны РФ Сергей Шойгу] докладывал, что блестяще делают это, а казалось всегда, что это чисто мужская профессия. Сегодня все грани стираются», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров.
Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.
Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.
Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.