Лавров заявил об отсутствии у России намерений атаковать НАТО

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Лавров, президент России Владимир Путин сказал, что у нас нет таких намерений. «Это они прервали с нами отношения, они сделали из нас то ли противника, то ли теперь уже врага», – добавил он. По его словам, Россия никогда не стремилась к тому, чтобы эти отношения разрывать, передает ТАСС.

В понедельник Лавров заявил, что слова президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия после победы на Украине якобы сразу «возьмется за НАТО», показывает их отчаянное положение.



Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По его словам, если Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».