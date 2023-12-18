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Депздрав Москвы прокомментировал очередь из скорых у больниц
В столице уменьшился темп роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19, существенного роста госпитализаций не наблюдается, заявили в департаменте здравоохранения города, комментируя сообщения об образовании очередей из экипажей скорой помощи в Москве.
Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в городе замедлился, показатели за эту неделю не превышают цифр предыдущей недели, показатели заболеваемости COVID снижаются две недели, сообщили в департаменте «Интерфаксу».
Новых вирусов в структуре заболеваемости также не зафиксировано, существенного роста госпитализаций не регистрируется. Ситуация соответствует эпидсезону.
Там также прокомментировали сообщения в Telegram-каналах о том, что у инфекционных больниц № 1 и № 2 в Москве скопились машины скорой помощи. В департаменте отметили, что подобные скопления – штатная ситуация в часы пиковой нагрузки.
В городе есть достаточно коек для приема больных с инфекционными болезнями, заключили в ведомстве.