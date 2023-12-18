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Власти Крыма национализировали имущество 77 «подрывников»
Владимир Константинов: Власти Крыма национализировали имущество 77 физических и юридических лиц
Депутаты Госсовета Крыма приняли решение национализировать имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России», заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
«Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра и другие», – написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, в перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков, в том числе – государственного «ощадного банка Украины», спортивных и реабилитационных центров, «теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината им. Ильича и так далее».
Глава крымского парламента подчеркнул, что по вопросу национализации этих объектов «выступали наши общественники», «крымчане обращались ко мне через соцсети».
Всего в списке на национализацию «около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», отметил Константинов. Он пообещал, что список будет уточняться и дополняться новыми объектами.
«Процесс национализации имущества украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», – написал Константинов.
Ранее в Крыму объявили аукцион на недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, ее начальная цена – свыше 446 млн рублей.