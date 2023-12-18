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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 12:39

    Власти Крыма национализировали имущество 77 «подрывников»

    Владимир Константинов: Власти Крыма национализировали имущество 77 физических и юридических лиц

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госсовета Крыма приняли решение национализировать имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России», заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

    «Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра и другие», – написал Константинов в своем Telegram-канале.

    По его словам, в перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков, в том числе – государственного «ощадного банка Украины», спортивных и реабилитационных центров, «теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината им. Ильича и так далее».

    Глава крымского парламента подчеркнул, что по вопросу национализации этих объектов «выступали наши общественники», «крымчане обращались ко мне через соцсети».

    Всего в списке на национализацию «около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», отметил Константинов. Он пообещал, что список будет уточняться и дополняться новыми объектами.

    «Процесс национализации имущества украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», – написал Константинов.

    Ранее в Крыму объявили аукцион на недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, ее начальная цена – свыше 446 млн рублей.

    16 декабря 2023, 21:10
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    15 декабря 2023, 18:41
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

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    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (26)
    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    15 декабря 2023, 20:02
    Утверждена концепция сокращения потребления алкоголя в России

    Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года

    Утверждена концепция сокращения потребления алкоголя в России
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года, сообщили в Минздраве.

    «Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, – главные цели концепции», – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

    Основными задачами концепция также ставит укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью.

    Также планируется усилить профилактические меры, в том числе усовершенствовать практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя.

    Особое внимание будет уделено сокращению «нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей», а также противодействию нелегальному производству алкогольной продукции, ее подпольной продаже и уклонения от уплаты акцизов.

    Главным итогом реализации концепции должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения с 8,9 литра этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 литра к 2030 году.

    Ранее Минфин опроверг повышение минимальных цен на алкоголь с нового года до 299 рублей за 0,5 литра на водку и  556 рублей на коньяк.

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    15 декабря 2023, 15:55
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос строительства Крымского моста рассматривался еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение – Иосифом Виссарионовичем Сталиным», – сказал российский лидер, комментируя слова главы РЖД Олега Белозерова о строительстве моста, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия реализовала это решения «здорово, с блеском». Глава государства также поблагодарил работников железной дороги за мужество и героизм в ситуациях с атаками на Крымский мост.

    «А что касается перевозок и тех известных событий, которые были на [Крымском] мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил рост пассажиропотока в Крым.

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    16 декабря 2023, 15:07
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система ПВО России отразила попытку украинской армии нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны.

    «Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотиками по объектам на территории Крымского полуострова. Все летательные аппараты уничтожены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    Всего за сутки российская ПВО сбила 49 украинских БПЛА, в том числе около Верхнекаменки ЛНР, Токмака Запорожской области, Новой Каховки, села Каиры и Алешек Херсонской области, а также десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

    С начала СВО ВС России уничтожили 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотников, 442 ЗРК, 14096 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц спецтехники.

    Накануне ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников.

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    16 декабря 2023, 00:55
    Украина предприняла новую атаку на Крым

    Российская ПВО уничтожила украинские беспилотники над Крымом

    Украина предприняла новую атаку на Крым
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над Крымом уничтожены еще шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Новую попытку устроить террористическую атаку киевский режим предпринял в период с 23.00 до 23.50 мск. Украинские войска использовали для атаки БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны в Telegram.

    Напомним, до этого над Крымским полуостровом уже было сбито 26 украинских беспилотников. Кроме того, сильному ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся юг Херсонской области.

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    15 декабря 2023, 20:20
    На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла

    МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министерство внутренних дел Украины объявило Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «скрывающимся от досудебного расследования», теперь он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.

    Как указано в базе, патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины и числится в розыске с 11 ноября, информация в карточке обновлена 15 декабря. Отмечается, что указана также мера пресечения – содержание под стражей. В карточке разыскиваемого прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев, передает РИА «Новости».

    Ранее патриарх Кирилл призвал русских и украинцев защититься от попытки внешних сил «сеять рознь» между братскими народами, взяв «в руки щит любви».

    Напомним, СБУ объявила в розыск главу Минобороны Сергея Шойгу, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, директора СВР Сергея Нарышкина, официального представителя МИД России Марию Захарову, главу МВД Владимира Колокольцева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

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    15 декабря 2023, 17:36
    Следком предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

    Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства России за любые тяжкие преступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России считает необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    По оценкам ведомства, необходимо изменить законодательство России так, чтобы натурализованного гражданства можно было лишить не только за отдельные виды преступлений, как сейчас, но и за любое умышленное тяжкое преступление.

    «СК России всегда выступал за закрепление на законодательном уровне нормы о лишении натурализованных граждан российского гражданства в случаях совершения ими преступлений», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Следкома.

    Ранее сообщалось, что СК России направил в МВД запрос на лишение гражданства семерых обвиняемых в преступлениях. Осужденные ранее получили российское гражданство, но совершили преступления по статьям об уклонении от военной и гражданской альтернативной службы, а также о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

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    15 декабря 2023, 23:48
    ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников
    ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку в период с 20.30 до 22.30 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что в Севастополе сработала система ПВО, над морем был сбит беспилотный летательный аппарат. Российские расчеты ПВО также  уничтожили четыре дрона над Курской областью.

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    15 декабря 2023, 21:48
    Российская ПВО сбила беспилотник над морем в Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе сработала система ПВО, по предварительным данным, над морем сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

    «В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Губернатор Севастополя добавил, что в настоящее время повреждений инфраструктуры не зафиксировано, осуществляется контроль обстановки.

    Накануне РЭБ посадила четыре ударных БПЛА ВСУ в Белгородской области.

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    15 декабря 2023, 13:22
    Депутат: Квасной патриотизм в спорте неуместен

    Депутат Госдумы Ревенко: Путин придерживается взвешенной позиции относительно участия наших спортсменов в ОИ

    Депутат: Квасной патриотизм в спорте неуместен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент понимает спортсменов, которые хотят участвовать в зарубежных соревнованиях. Однако он призвал изучить выдвигаемые их организаторами условия, чтобы не дать обезглавить российскую сборную. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Евгений Ревенко. Ранее Владимир Путин сказал, что международные спортивные чиновники хоронят олимпийское движение.

    «Президент придерживается взвешенной позиции относительно участия нашей сборной в международных соревнованиях. Путин прекрасно понимает цели спортсменов, которые тренируются для выступления на Олимпийских играх, и не против участия в них россиян. Это правильно, так как квасной патриотизм здесь неуместен», – сказал депутат Госдумы Евгений Ревенко.

    «С другой стороны, Путин призвал Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) внимательно изучить выдвигаемые гражданам РФ условия и на основе их анализа вынести взвешенное решение. Дело в том, что Международный олимпийский комитет может хотеть обезглавить нашу сборную и показать упадок отечественного спорта. Требования, направленные на выполнение этой цели, будут неприемлемы для нас», – отмечает собеседник.

    «Сейчас МОК принимает очень политизированные решения. Это подрывает олимпийское движение. Ведь в хартии записано, что ни один спортсмен не может подвергаться ограничениям по политическому мотиву, но на деле участники из России и из Белоруссии дискриминируются», – подчеркивает он.

    «Кроме того, наш президент отметил необходимость развития регионального и муниципального спорта, с которым, в отличие от международных соревнований, наши люди сталкиваются в повседневной жизни. Это серьезная проблема, и наша обязанность делать все, чтобы подрастающее поколение могло заниматься физической культурой в достойных условиях. Сегодня они дети, а завтра – чемпионы», – резюмировал Ревенко.

    Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что все текущие действия международных чиновников по отношению к российским спортсменам извращают идею Пьера де Кубертена (французский спортивный и общественный деятель) «О спорт, ты – мир».

    «Если они будут и дальше действовать таким же образом, они похоронят олимпийское движение, которое создавалось для того, чтобы объединять людей», – цитирует президента сайт Кремля. По словам главы государства, чиновники попали в огромную зависимость от спонсоров, а те, в свою очередь, зависят от рекламы.

    Касательно вопроса о том, ехать ли спортсменам на Олимпиаду в Париже, Путин отметил, что необходимо изучить ситуацию. «Я всегда говорил, что спортсмены годами тренируются, и все знают, что это наш спортсмен. Неважно, есть флаг или нет. Но сейчас надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если эти условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали – тогда надо, чтобы Минспорт и НОК России все проанализировали и приняли взвешенное решение», – отметил президент.

    При этом Путин осудил призывы отстранить израильских атлетов от международных соревнований. «Спорт вне политики… У нас принято не считать деньги в чужом кармане, так же и здесь: некорректно показывать на других. Спортсмены здесь при чем? Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений», – подчеркнул он.

    Позже министр спорта Олег Матыцин сообщил, что подконтрольное ему ведомство совместно с ОКР изучит условия, выдвигаемые МОК и примет решение по участию в Олимпиаде «в интересах спортсменов нашей страны», пишут РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

    Также Владимир Путин отметил необходимость развития регионального и муниципального спорта. «В прошлые годы 1,5 млрд, даже больше – 1,7 млрд выделяли из федерального бюджета на развитие регионального и муниципального спорта. В этом году нет даже 700 млн рублей в этом бюджете. Нам надо обязательно к этому вернуться, и это должно быть в будущей президентской программе, мы это сделаем», – подчеркнул президент.

    Коментарии (5)
    15 декабря 2023, 15:28
    На Донецком направлении за семь дней отражено 49 украинских атак

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю силы России улучшили положение по переднему краю и отразили 49 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщило Минобороны.

    ВС России поразили живую силу и технику противника в районах Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки ДНР. Всего за неделю ВСУ потеряли на Донецком направлении более 1580 военнослужащих, два танка, 16 бронемашин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила две украинские атаки и нанесла огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Угледара, Макаровки ДНР и Левадного Запорожской области. Украинские потери на этом направлении составили более 600 военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

    Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и отразила 27 атак украинской армии на Купянском направлении. Российская армия поразила живую силу и технику 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Ягодного, Петропавловки и Купянска Харьковской области. Потери ВСУ за неделю на этом направлении составили более 425 военнослужащих, пять танков, в том числе один Leopard, 11 бронемашин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила 11 атак украинских штурмовиков и ударила по скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах Кировска, Торского, Ямполя и Григоровки ДНР. Противник потерял до 1100 военнослужащих, четыре танка, три бронемашины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении ВС России отразили восемь украинских атак в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области. Поражена живая сила и техника 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 335 военнослужащих, 19 автомобилей и три орудия боевой артиллерии.

    На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах Херсона, Берислава и Тягинки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок и девять орудий полевой артиллерии.

    В районе Тягинки Херсонской области российской ПВО сбит украинский вертолет Ми-8. За неделю перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две ракеты С-200, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 119 БПЛА.

    За неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Всего с начала СВО уничтожено 550 самолетов, 258 вертолетов, 9696 БПЛА, 442 ЗРК, 14 078 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 336 единиц спецтехники.

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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    Румыния заставила Украину сдаться

    Румыния одержала крупную победу в споре с Украиной, который длился целых двадцать лет. Фактически Бухарест принудил Киев к капитуляции в крайне важном вопросе, касающемся свободного доступа Украины к Черному морю. О чем идет речь, какой ширмой Румыния прикрывала свои финансовые интересы и при чем тут приманка в виде начала переговоров о принятии Украины в ЕС? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

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      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

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      Вопреки всем ожиданиям, страны ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой Виктора Орбана отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

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