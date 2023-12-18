Власти Крыма национализировали имущество 77 «подрывников»

Депутат: Квасной патриотизм в спорте неуместен

Депутат Госдумы Ревенко: Путин придерживается взвешенной позиции относительно участия наших спортсменов в ОИ

Tекст: Олег Исайченко

«Президент придерживается взвешенной позиции относительно участия нашей сборной в международных соревнованиях. Путин прекрасно понимает цели спортсменов, которые тренируются для выступления на Олимпийских играх, и не против участия в них россиян. Это правильно, так как квасной патриотизм здесь неуместен», – сказал депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«С другой стороны, Путин призвал Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) внимательно изучить выдвигаемые гражданам РФ условия и на основе их анализа вынести взвешенное решение. Дело в том, что Международный олимпийский комитет может хотеть обезглавить нашу сборную и показать упадок отечественного спорта. Требования, направленные на выполнение этой цели, будут неприемлемы для нас», – отмечает собеседник.

«Сейчас МОК принимает очень политизированные решения. Это подрывает олимпийское движение. Ведь в хартии записано, что ни один спортсмен не может подвергаться ограничениям по политическому мотиву, но на деле участники из России и из Белоруссии дискриминируются», – подчеркивает он.

«Кроме того, наш президент отметил необходимость развития регионального и муниципального спорта, с которым, в отличие от международных соревнований, наши люди сталкиваются в повседневной жизни. Это серьезная проблема, и наша обязанность делать все, чтобы подрастающее поколение могло заниматься физической культурой в достойных условиях. Сегодня они дети, а завтра – чемпионы», – резюмировал Ревенко.

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что все текущие действия международных чиновников по отношению к российским спортсменам извращают идею Пьера де Кубертена (французский спортивный и общественный деятель) «О спорт, ты – мир».

«Если они будут и дальше действовать таким же образом, они похоронят олимпийское движение, которое создавалось для того, чтобы объединять людей», – цитирует президента сайт Кремля. По словам главы государства, чиновники попали в огромную зависимость от спонсоров, а те, в свою очередь, зависят от рекламы.

Касательно вопроса о том, ехать ли спортсменам на Олимпиаду в Париже, Путин отметил, что необходимо изучить ситуацию. «Я всегда говорил, что спортсмены годами тренируются, и все знают, что это наш спортсмен. Неважно, есть флаг или нет. Но сейчас надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если эти условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали – тогда надо, чтобы Минспорт и НОК России все проанализировали и приняли взвешенное решение», – отметил президент.

При этом Путин осудил призывы отстранить израильских атлетов от международных соревнований. «Спорт вне политики… У нас принято не считать деньги в чужом кармане, так же и здесь: некорректно показывать на других. Спортсмены здесь при чем? Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений», – подчеркнул он.

Позже министр спорта Олег Матыцин сообщил, что подконтрольное ему ведомство совместно с ОКР изучит условия, выдвигаемые МОК и примет решение по участию в Олимпиаде «в интересах спортсменов нашей страны», пишут РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Также Владимир Путин отметил необходимость развития регионального и муниципального спорта. «В прошлые годы 1,5 млрд, даже больше – 1,7 млрд выделяли из федерального бюджета на развитие регионального и муниципального спорта. В этом году нет даже 700 млн рублей в этом бюджете. Нам надо обязательно к этому вернуться, и это должно быть в будущей президентской программе, мы это сделаем», – подчеркнул президент.