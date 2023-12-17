Rzeczpospolita: Россия выйдет к границе с Польшей после победы над Украиной

Tекст: Вера Басилая

Журналист считает, что Украина «давно бы потерпела поражение в конфликте», если бы не американские деньги и оружие, но шансы президента США Джо Байдена убедить Конгресс одобрить очередной пакет помощи Киеву ничтожны, передает РИА «Новости».

По его словам, Украина не выдержит под натиском России, и фронт рухнет без финансовой поддержки Запада, и тогда «прямо за польской границей будет простираться Российская империя».

Ранее неназванный высокопоставленный американский военный CNN заявил, что киевский режим без помощи от США и Североатлантического альянса продержится несколько месяцев, и проиграет к лету 2024 года.