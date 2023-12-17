Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
В Польше предупредили о «русских на границе» после сокращения помощи Запада Киеву
Rzeczpospolita: Россия выйдет к границе с Польшей после победы над Украиной
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение без помощи Запада, фронт рухнет, а Россия выйдет к границе Польши, заявил обозреватель издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.
Журналист считает, что Украина «давно бы потерпела поражение в конфликте», если бы не американские деньги и оружие, но шансы президента США Джо Байдена убедить Конгресс одобрить очередной пакет помощи Киеву ничтожны, передает РИА «Новости».
По его словам, Украина не выдержит под натиском России, и фронт рухнет без финансовой поддержки Запада, и тогда «прямо за польской границей будет простираться Российская империя».
Ранее неназванный высокопоставленный американский военный CNN заявил, что киевский режим без помощи от США и Североатлантического альянса продержится несколько месяцев, и проиграет к лету 2024 года.