Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра
В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют оптимистичному описанию ситуации со стороны Киева, пишет газета New York Times.
По данным издания, которое ссылается на рассказы солдат ВСУ, наступление Украины было «жестокое и тщетное», передает РИА «Новости».
Также украинские военные рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей.
По словам одного из солдат, закрепится на левом берегу Днепра практически невозможно. Он назвал это не битвой, а «самоубийственным заданием». Украинский морпех рассказал, что подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу. Половина его отряда погибла.