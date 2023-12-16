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    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    21 комментарий
    16 декабря 2023, 16:02

    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют оптимистичному описанию ситуации со стороны Киева, пишет газета New York Times.

    По данным издания, которое ссылается на рассказы солдат ВСУ, наступление Украины было «жестокое и тщетное», передает РИА «Новости».

    Также украинские военные рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей.

    По словам одного из солдат, закрепится на левом берегу Днепра практически невозможно. Он назвал это не битвой, а «самоубийственным заданием». Украинский морпех рассказал, что подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу. Половина его отряда погибла.

    15 декабря 2023, 18:08
    На Западе назвали сроки поражения Украины

    CNN: Без США и НАТО Украина проиграет к лету 2024 года

    На Западе назвали сроки поражения Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим без помощи от США и Североатлантического альянса продержится несколько месяцев, заявил неназванный высокопоставленный американский военный CNN.

    Киев без американской и натовской помощи продержится месяцы, в худшем случае он потерпит поражение или значительно отступит к лету 2024 года, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что разведки западных стран сейчас пытаются просчитать, как долго продержится Украина без помощи со стороны Вашингтона и альянса.

    В случае же прекращения помощи от США помощь прекратят и страны Европы. С Западом у Украины «нет гарантии успеха», но без него она «определенно проиграет», заключил источник.

    Коментарии (29)
    16 декабря 2023, 09:55
    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе

    Financial Times сообщило о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в вопросе оказания помощи Киеву

    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители стран-участниц Евросоюза допустили «промах», когда так и не нашли способ согласовать выделение финансовой помощи Киеву во время саммита в Брюсселе, сообщает британское издание Financial Times.

    В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский не терял надежды, что два крупнейших его союзника одобрят выделение пакетов финансовой помощи Киеву, однако в ходе саммита предметом дискуссии стало членство Украины в ЕС, передает RT.

    По данным издания, тот факт, что саммит в Брюсселе прошел без обсуждения соглашения о финансировании Киева в течение четырех лет, но с переговорами о вступлении Украины в объединение.

    Financial Times отмечает, что таким образом лидеры стран-участниц ЕС «вышли на сцену» для какого-либо громкого заявления, но промахнулись.

    напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (9)
    16 декабря 2023, 01:53
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, в столице Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что «взрывы слышны в Подольском районе», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют столицу Украины», над городом «проносятся» «Герани».

    СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.

    Воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу взрывы произошли в Хмельницкой области Украины и в Харькове.

    Коментарии (8)
    15 декабря 2023, 19:54
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз пока очень далек от реального расширения, включающего Украину, решение о начале переговоров с Киевом не имеет юридической силы.

    В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Макрон подчеркнул, что расширение Евросоюза требует серьезных реформ. По словам французского лидера, оно будет возможным лишь либо при увеличении финансирования, либо при замене действующих механизмов и правил, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил, что решение о начале переговоров о включении Украины в ЕС – политическое, «у которого нет юридической значимости». Юридическим решением является открытие межправительственной конференции, пояснил он.

    Президент Франции также отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС представляется возможным только при выполнении Киевом необходимых условий.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (6)
    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (26)
    16 декабря 2023, 12:56
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен

    Глава Курской области заявил о сдаче в плен шесте украинских пограничников

    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курского региона, сообщил глава области Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что шесть человек сдались в плен.

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных.

    Как до этого сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (14)
    16 декабря 2023, 09:19
    Умер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородского региона

    Подорвавшийся на мине замглавы района Белгородского региона умер в больнице

    Умер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородского региона

    Tекст: Александра Юдина

    Подорвавшийся на мине заместитель главы Краснояружского района Белгородского региона Игорь Бородаенко умер в больнице, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что врачи до последнего боролись за жизнь Игоря Васильевича, однако ночью мужчина умер.

    Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать его семье помощь.

    Напомним, происшествие случилось в среду близ хутора Высокий, когда машина с людьми подорвалась на мине.  В тот момент личности пострадавших оставались неназванными, сообщали РИА «Новости».

    Позже стало известно, что кроме замглавы района пострадали глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. Последнего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмами органов грудной клетки и брюшной полости.

    Коментарии (16)
    16 декабря 2023, 05:22
    Украинские беспилотники атаковали Курскую область

    Губернатор Старовойт сообщил о повреждении компрессорной станции и ЛЭП украинскими беспилотниками в Курской области

    Украинские беспилотники атаковали Курскую область
    @ Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников в Курской области повреждены дома, компрессорная станция и ЛЭП, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в Telegram, что атаке подверглись Дмитриевский и Железногорский районы. Так, в селе Крупец после «трех прилетов» повреждены заборы, окна, крыши в восьми домах. В районе железнодорожного вокзала города Дмитриева повреждена компрессорная станция. В Железногорском районе повреждена ЛЭП, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Пострадавших нет.

    Напомним, над Крымом было уничтожено более 30 украинских беспилотников. Кроме того, под сильным ракетным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины оказался юг Херсонской области.

    Коментарии (20)
    16 декабря 2023, 04:27
    Стало известно о переговорах G7 о замороженных активах России

    Financial Times сообщила о переговорах стран G7 по вопросу использования замороженных активов России

    Стало известно о переговорах G7 о замороженных активах России
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В последние недели представители стран G7 активизировали переговоры об использовании части замороженных активов России, сообщают СМИ.

    Переговоры стали вестись активнее после того, как не были приняты два пакета финансовой помощи Украине на сумму свыше 100 млрд долларов. Обсуждение замороженных активов России может состояться в феврале 2024 года – встреча лидеров стран G7 может быть приурочена к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.

    Как заявил представитель американских властей, США считают, что «для принятия решения есть короткие сроки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. Глава американского государства Джо Байден просит выделить Украине 61 млрд долларов, но Конгресс США пока отказывается одобрить запрос.

    Коментарии (32)
    15 декабря 2023, 18:33
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    @ IMAGO/Heike Lyding/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерские власти требуют от Евросоюза разморозить больше средств для Будапешта в обмен на одобрение бюджета ЕС, содержащего пакет финансовой помощи для Украины.

    «Мы считаем, что выполнили юридические требования, так что мы не понимаем, почему у нас нет доступа к 100% полагающихся нам средств», – приводит Politico слова политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, передает «Интерфакс».

    Орбан также заявил о готовности Венгрии к переговорам по бюджетным вопросам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе саммита ЕС лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать, и разбиралась, как главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен удалось сломить сопротивление в самый последний момент.

    Коментарии (10)
    16 декабря 2023, 13:21
    В Германии спрогнозировали украинское наступление на Херсон в 2024 году

    Немецкий эксперт Ланге допустил, что Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году

    В Германии спрогнозировали украинское наступление на Херсон в 2024 году
    @ <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ambidekstriy88&action=edit&redlink=1">Ambidekstriy88</a>

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование поведет войска на новое контрнаступление в следующем году, выразил мнение изданию Die Welt немецкий эксперт по вопросам безопасности и советник в политической сфере Нико Ланге.

    По мнению эксперта, Киев готовит новый план, согласно которому будет задействовано много истребителей, передает радио Sputnik.

    Ланге отметил, что в данный момент Украина, скорее всего, собирает ресурсы для попытки нового контрнаступления.

    Так, на это указывает список вооружений, который Киев попросил у Штатов. Среди вооружений вертолеты Apache и Black Hawk, самолеты F-16 и F-18, разные ракетные системы, а также танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

    При этом немецкий эксперт предполагает, что главным направлением атаки ВСУ станет Херсон.

    Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что у ВСУ «нигде ничего не получилось с контрнаступлением».

    Коментарии (10)
    16 декабря 2023, 11:34
    Ударная группа ВС России поразила скопление живой силы на Краснолиманском направлении
    Ударная группа ВС России поразила скопление живой силы на Краснолиманском направлении

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар авиационными ракетами С-8 с максимального близкого расстояния по точкам скопления сил ВСУ.

    Сообщается, что задача была выполнена штатно, все цели поражены неуправляемым авиационными ракетами С-8, передает Telegram-канал Минобороны России со ссылкой на слова пилота.

    В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

    Коментарии (2)
    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

    Коментарии (3)
    16 декабря 2023, 03:11
    Лондон отказался отдать Киеву отправленные на утилизацию автомобили

    Мэр Лондона Хан заявил киевскому коллеге Кличко о невозможности передать Украине отправленные на утилизацию автомобили

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Лондона Садик Хан направил киевскому коллеге Виталию Кличко письмо, в котором заявил, что не может вместо утилизации передать Украине автомобили, не соответствующие экологическим стандартам Лондона.

    Обладатели машин, не соответствующих экологическим стандартам Лондона, могут утилизировать автомобиль, получив за это разовую выплату в размере 2 тыс. фунтов (2,5 тыс. долларов), передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Кличко просил, чтобы часть направляемых на утилизацию машин, особенно внедорожники и грузовики, передали Украине. Как объяснил Хан, передача машин Украине будет противоречить законодательству, которое требует, чтобы действия властей города «приносили пользу» его жителям «с экономической, социальной или экологической точки зрения».

    Хан является членом Лейбористской партии. Консерваторы раскритиковали его, а источники в окружении Сьюзан Холл, которая собирается побороться за пост мэра Лондона от партии тори, выразили готовность изменить закон ради поддержки Киева.

    Напомним, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что «инстинктивно» поддерживает попытки передать замороженные российские активы Украине.

    Коментарии (14)
    16 декабря 2023, 10:23
    Аргентина заявила о планах передать Украине транспортные вертолеты

    Noticias Urbanas: Аргентина заявила о планах передать Украине неисправные транспортные вертолеты

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как пишет портал Noticias Urbanas, Аргентина ведет переговоры с США по передаче Украине купленных в России транспортных вертолетов Ми-171Е.

    Тема передачи вертолетов обсуждалась во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Буэнос-Айрес для участия в церемонии инаугурации Хавьера Милея 10 декабря, передает ТАСС.

    Отмечается, что вертолеты неисправны. Аргентина обсуждает с США возможность учета этих вертолетов в качестве первого платежа для покупки истребителей F-16.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о причинах визита Зеленского в Аргентину.

    Коментарии (8)
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      9 комментариев
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      13 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Дайте женщине возможность выбрать жизнь

      Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

      42 комментария
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