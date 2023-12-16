Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра

Tекст: Кристина Цыцура

По данным издания, которое ссылается на рассказы солдат ВСУ, наступление Украины было «жестокое и тщетное», передает РИА «Новости».

Также украинские военные рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей.

По словам одного из солдат, закрепится на левом берегу Днепра практически невозможно. Он назвал это не битвой, а «самоубийственным заданием». Украинский морпех рассказал, что подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу. Половина его отряда погибла.