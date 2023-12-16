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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    37 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    16 декабря 2023, 10:23

    Аргентина заявила о планах передать Украине транспортные вертолеты

    Noticias Urbanas: Аргентина заявила о планах передать Украине неисправные транспортные вертолеты

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как пишет портал Noticias Urbanas, Аргентина ведет переговоры с США по передаче Украине купленных в России транспортных вертолетов Ми-171Е.

    Тема передачи вертолетов обсуждалась во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Буэнос-Айрес для участия в церемонии инаугурации Хавьера Милея 10 декабря, передает ТАСС.

    Отмечается, что вертолеты неисправны. Аргентина обсуждает с США возможность учета этих вертолетов в качестве первого платежа для покупки истребителей F-16.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о причинах визита Зеленского в Аргентину.

    15 декабря 2023, 18:08
    На Западе назвали сроки поражения Украины

    CNN: Без США и НАТО Украина проиграет к лету 2024 года

    На Западе назвали сроки поражения Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим без помощи от США и Североатлантического альянса продержится несколько месяцев, заявил неназванный высокопоставленный американский военный CNN.

    Киев без американской и натовской помощи продержится месяцы, в худшем случае он потерпит поражение или значительно отступит к лету 2024 года, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что разведки западных стран сейчас пытаются просчитать, как долго продержится Украина без помощи со стороны Вашингтона и альянса.

    В случае же прекращения помощи от США помощь прекратят и страны Европы. С Западом у Украины «нет гарантии успеха», но без него она «определенно проиграет», заключил источник.

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    15 декабря 2023, 14:46
    Российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО

    Гаврилов: Готовность Москвы жестко ответить на использование Украиной аэродромов НАТО застала Запад врасплох

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Скажу прямо, мое заявление встретили молча... Подчеркну, наш ответ на подобную эскалацию будет жестким. Каким конкретно – решит руководство страны», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

    Дипломат пояснил, что нужно различать передачу Киеву самолетов и использование авиабаз стран НАТО для вылетов авиации ВСУ, что «чревато тяжелыми последствиями».

    По его словам, «западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки».

    «Оно застало их врасплох и ответить, естественно, им было нечего», – добавил Гаврилов.

    Ранее Reuters сообщил, что вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов.

    Коментарии (13)
    15 декабря 2023, 14:50
    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость

    Политолог Рар: Вступление в ЕС может стать компенсацией Украине за потерянные территории

    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Из-за использования Венгрией права вето европейским странам придется самостоятельно выплачивать финансовую помощь Украине. Однако в некоторых странах это вызывает существенное недовольство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС.

    «Шольц прибегнул к изощренной хитрости, применение которой в международной дипломатии можно назвать неслыханным. Все европейские политики давно знали о непримиримости Виктора Орбана с самой идеей поспешного принятия Украины в ЕС. Это представляло серьезную проблему для Брюсселя, поскольку столь важные решения должны приниматься единогласно», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Понимая это, канцлер ФРГ во время обсуждения данного вопроса предложил премьер-министру Венгрии попить кофе. Пока он отсутствовал, голосование по спорному вопросу состоялось. Будапешт попросту не сумел применить имеющееся в его арсенале право вето. Тем не менее Орбан не собирался идти на другие уступки», – отмечает он.

    «Вернувшись в зал заседания, он наложил запрет на второй пункт голосования – предоставление многомиллиардной помощи Украине на четыре года. Этот факт не особо расстроит ведущие страны Евросоюза. В конечном счете такое государство, как Германия, может не менее щедро давать деньги государству-союзнику из национального бюджета», – подчеркивает эксперт.

    «Однако и в Берлине наблюдаются некоторые проблемы с продолжением спонсирования Украины. Конституционный суд ограничил рвение правительства ФРГ, из-за чего руководству страны приходится сдерживать расходы по многим категориям. Однако в плане поддержки восточноевропейского государства мало что изменилось», – уточняет собеседник.

    «Помощь Украине была названа «экстренной ситуацией», траты на которую ограничениям не подлежат. Думаю, эту страну все-таки примут в ЕС на особых условиях. Возможно, это станет компенсацией за потерянные территории», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что обсуждения по этому вопросу длились около трех часов. В определенный момент канцлер ФРГ предложил премьер-министру Венгрии покинуть зал заседания.

    Это позволило 26 оставшимся лидерам Евросоюза одобрить начало пути Украины к вхождению в состав объединения необходимым единогласием. Подчеркивается, что данное правило выполняется при том условии, если на встрече не присутствует представитель лишь одного государства. «При этом Орбан сохраняет возможность сказать, что он так и не согласился с этим решением», – сообщает газета.

    По информации издания, премьер-министр Венгрии действительно покинул место проведения встречи на несколько минут. Поведение Шольца удивило представителей ЕС, поскольку канцлер долгое время считался средним политиком, у которого отсутствуют тактические навыки ведения переговоров, особенно в сравнении с Ангелой Меркель.

    Однако Виктор Орбан все же сумел использовать право вето по другому вопросу. Венгрия проголосовала против программы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро. Остальные 26 членов объединения единогласно поддержали проект. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что организация «вернется к этой теме в январе». По его мнению, они обязательно «достигнут консенсуса».

    «Ждали наоборот – что с деньгами получится, а по членству упрется», – комментируют произошедшее авторы журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале. «Но венгерский начальник, вероятно, правильно рассчитал. Упрямство по символам вызовет больший скандал, ибо уж очень накачали ожидания и раздали авансы. А вот насчет денег энтузиазма нет у многих, так что можно продолжать торговаться. Тем более что за непротивление началу переговоров отвалили только половину из замороженных венгерских средств», – отмечают авторы журнала.

    Напомним, в Германии инициатива Олафа Шольца перевести 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов столкнулась с жесткой критикой. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил канцлеру пойти на данные меры, министерству финансов страны пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года, что поставило под удар и материальную поддержку Украины.

    Однако глава немецкого правительства заверил, что несмотря на это стечение обстоятельств, поддержка офиса Зеленского продолжится. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine. «Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия войны. Мы сохраним сплоченность в стране», – заверил канцлер.

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    15 декабря 2023, 19:54
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    Макрон: Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС не имеет юридической силы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз пока очень далек от реального расширения, включающего Украину, решение о начале переговоров с Киевом не имеет юридической силы.

    В ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Макрон подчеркнул, что расширение Евросоюза требует серьезных реформ. По словам французского лидера, оно будет возможным лишь либо при увеличении финансирования, либо при замене действующих механизмов и правил, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил, что решение о начале переговоров о включении Украины в ЕС – политическое, «у которого нет юридической значимости». Юридическим решением является открытие межправительственной конференции, пояснил он.

    Президент Франции также отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС представляется возможным только при выполнении Киевом необходимых условий.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

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    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    16 декабря 2023, 05:22
    Украинские беспилотники атаковали Курскую область

    Губернатор Старовойт сообщил о повреждении компрессорной станции и ЛЭП украинскими беспилотниками в Курской области

    Украинские беспилотники атаковали Курскую область
    @ Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников в Курской области повреждены дома, компрессорная станция и ЛЭП, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в Telegram, что атаке подверглись Дмитриевский и Железногорский районы. Так, в селе Крупец после «трех прилетов» повреждены заборы, окна, крыши в восьми домах. В районе железнодорожного вокзала города Дмитриева повреждена компрессорная станция. В Железногорском районе повреждена ЛЭП, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Пострадавших нет.

    Напомним, над Крымом было уничтожено более 30 украинских беспилотников. Кроме того, под сильным ракетным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины оказался юг Херсонской области.

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    15 декабря 2023, 18:33
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    Венгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
    @ IMAGO/Heike Lyding/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерские власти требуют от Евросоюза разморозить больше средств для Будапешта в обмен на одобрение бюджета ЕС, содержащего пакет финансовой помощи для Украины.

    «Мы считаем, что выполнили юридические требования, так что мы не понимаем, почему у нас нет доступа к 100% полагающихся нам средств», – приводит Politico слова политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, передает «Интерфакс».

    Орбан также заявил о готовности Венгрии к переговорам по бюджетным вопросам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе саммита ЕС лидеры постановили начать с Украиной переговоры о вступлении в Евросоюз, хотя Австрия, Венгрия и Словакия собирались их блокировать, и разбиралась, как главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен удалось сломить сопротивление в самый последний момент.

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    16 декабря 2023, 01:53
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, в столице Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что «взрывы слышны в Подольском районе», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют столицу Украины», над городом «проносятся» «Герани».

    СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.

    Воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу взрывы произошли в Хмельницкой области Украины и в Харькове.

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    16 декабря 2023, 04:27
    Стало известно о переговорах G7 о замороженных активах России

    Financial Times сообщила о переговорах стран G7 по вопросу использования замороженных активов России

    Стало известно о переговорах G7 о замороженных активах России
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В последние недели представители стран G7 активизировали переговоры об использовании части замороженных активов России, сообщают СМИ.

    Переговоры стали вестись активнее после того, как не были приняты два пакета финансовой помощи Украине на сумму свыше 100 млрд долларов. Обсуждение замороженных активов России может состояться в феврале 2024 года – встреча лидеров стран G7 может быть приурочена к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.

    Как заявил представитель американских властей, США считают, что «для принятия решения есть короткие сроки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. Глава американского государства Джо Байден просит выделить Украине 61 млрд долларов, но Конгресс США пока отказывается одобрить запрос.

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    16 декабря 2023, 09:19
    Умер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородского региона

    Подорвавшийся на мине замглавы района Белгородского региона умер в больнице

    Tекст: Александра Юдина

    Подорвавшийся на мине заместитель главы Краснояружского района Белгородского региона Игорь Бородаенко умер в больнице, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что врачи до последнего боролись за жизнь Игоря Васильевича, однако ночью мужчина умер.

    Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать его семье помощь.

    Напомним, происшествие случилось в среду близ хутора Высокий, когда машина с людьми подорвалась на мине.  В тот момент личности пострадавших оставались неназванными, сообщали РИА «Новости».

    Позже стало известно, что кроме замглавы района пострадали глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. Последнего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмами органов грудной клетки и брюшной полости.

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    15 декабря 2023, 15:14
    Евродепутат призвал не подпитывать иллюзии украинцев о вступлении в ЕС

    Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал не подпитывать иллюзии Украины о вступлении в ЕС

    Евродепутат призвал не подпитывать иллюзии украинцев о вступлении в ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал безответственной подпитку иллюзий Украины о вступлении в ЕС со стороны Еврокомиссии.

    «Эта Еврокомиссия, которая сменится в сентябре, продолжает поддерживать иллюзии украинцев. Безответственность!» – написал Мариани в своем микроблоге, передает РИА Новости.

    Он напомнил, что переговоры о вступлении Турции в Евросоюз идут с 2005 года и предположил, что они «никогда не закончатся».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Будапешта есть возможность остановить процесс принятия Украины в ЕС «еще 75 раз», поскольку окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов.


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    15 декабря 2023, 20:46
    МВД Украины: Взорвавший гранаты закарпатский депутат готовился заранее

    Tекст: Валентина Григоренко

    Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин, который взорвал несколько гранат в ходе заседания, заранее готовился к преступлению, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    Как указал Клименко, взрывник из Закарпатья готовился заранее, это стало известно после того, как у него дома нашли записку с признанием, передает ТАСС со ссылкой на «Фокус».

    Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сообщила, что причиной поступка мужчины был личный конфликт с главой Керецкой объединенной территориальной общины Михаилом Мушкой. В момент инцидента депутаты обсуждали вопрос принятия бюджета на следующий год. По данным украинских СМИ, Батрин был не согласен с проектом, поскольку он хотел, чтобы депутаты сначала отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год.

    В пятницу в Закарпатской области Украины депутат пришел с гранатами в здание сельсовета и подорвал их в присутствии множества людей, десятки человек получили ранения.

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    16 декабря 2023, 03:11
    Лондон отказался отдать Киеву отправленные на утилизацию автомобили

    Мэр Лондона Хан заявил киевскому коллеге Кличко о невозможности передать Украине отправленные на утилизацию автомобили

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Лондона Садик Хан направил киевскому коллеге Виталию Кличко письмо, в котором заявил, что не может вместо утилизации передать Украине автомобили, не соответствующие экологическим стандартам Лондона.

    Обладатели машин, не соответствующих экологическим стандартам Лондона, могут утилизировать автомобиль, получив за это разовую выплату в размере 2 тыс. фунтов (2,5 тыс. долларов), передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Кличко просил, чтобы часть направляемых на утилизацию машин, особенно внедорожники и грузовики, передали Украине. Как объяснил Хан, передача машин Украине будет противоречить законодательству, которое требует, чтобы действия властей города «приносили пользу» его жителям «с экономической, социальной или экологической точки зрения».

    Хан является членом Лейбористской партии. Консерваторы раскритиковали его, а источники в окружении Сьюзан Холл, которая собирается побороться за пост мэра Лондона от партии тори, выразили готовность изменить закон ради поддержки Киева.

    Напомним, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что «инстинктивно» поддерживает попытки передать замороженные российские активы Украине.

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    15 декабря 2023, 20:20
    На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла

    МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министерство внутренних дел Украины объявило Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «скрывающимся от досудебного расследования», теперь он числится в розыске, следует из материалов базы данных ведомства.

    Как указано в базе, патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины и числится в розыске с 11 ноября, информация в карточке обновлена 15 декабря. Отмечается, что указана также мера пресечения – содержание под стражей. В карточке разыскиваемого прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев, передает РИА «Новости».

    Ранее патриарх Кирилл призвал русских и украинцев защититься от попытки внешних сил «сеять рознь» между братскими народами, взяв «в руки щит любви».

    Напомним, СБУ объявила в розыск главу Минобороны Сергея Шойгу, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, директора СВР Сергея Нарышкина, официального представителя МИД России Марию Захарову, главу МВД Владимира Колокольцева и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

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    16 декабря 2023, 00:55
    Украина предприняла новую атаку на Крым

    Российская ПВО уничтожила украинские беспилотники над Крымом

    Украина предприняла новую атаку на Крым
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над Крымом уничтожены еще шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Новую попытку устроить террористическую атаку киевский режим предпринял в период с 23.00 до 23.50 мск. Украинские войска использовали для атаки БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны в Telegram.

    Напомним, до этого над Крымским полуостровом уже было сбито 26 украинских беспилотников. Кроме того, сильному ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся юг Херсонской области.

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