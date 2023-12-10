Дмитрий Губин
Линия фронта проходит через историю
Рядом с Сумами ещё один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.
Максим Соколов
«Скажите спасибо, что живыми отпускаем»
До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.
Александр Дементьев
Одиночество США могут понять только русские
Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.