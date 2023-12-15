Мишустин поручил ликвидировать нехватку вакцин от кори, краснухи и паротита

Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»

Член ОП Максим Григорьев: Путин развеял мифы и предубеждения к мобилизованным

Tекст: Олег Исайченко

«Среди мобилизованных и добровольцев встречаются разные люди с совершенно непохожим прошлым. Процесс привыкания к армейской жизни у каждого происходит по-разному: кому-то проще, кому-то сложнее. Однако со вчерашними гражданскими всегда находятся опытные командиры, готовые передать новоприбывшим все свои знания», – сказал Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«Мне приходилось взаимодействовать со многими подразделениями. Могу сказать, что мобилизованные достаточно хорошо адаптируются к военным условиям. Они не чувствуют себя одинокими. Ощущают поддержку от старших товарищей, от родных, от регионального руководства. Поэтому в настоящий момент недавние новички уже успели стать закаленными профессионалами», – отмечает он.

«К ним привыкают и на фронте. Их способности и умения ценят ничуть не меньше, чем навыки кадровых военных. По началу, действительно, в армейских разговорах можно было услышать сокращение «мобики». Использовали его контрактники, которые сохраняли скептицизм по поводу боевых возможностей новых коллег», – подчеркивает собеседник. – «Однако это предубеждение совершенно не соответствовало реальности. Командный состав откровенно признается – там, где контрактник начинает рассуждать в духе: «без танковой поддержки не пойдем», мобилизованный или доброволец инициативно берет и выполняет поставленную задачу. На удивление, здесь собрались люди с высочайшими личностными качествами. И президент развеял мифы о них».

«Не скрою, мне, как человеку, который сам находится в зоне СВО в качестве добровольца, особенно приятно осознавать хорошее отношение президента к таким людям. Они являются наиболее мотивированными солдатами.

В их головах имеется четкое представление о том, против кого и для чего мы воюем. Поэтому недооценивать вклад этой категории граждан в общую победу невозможно», – считает он.

«Тем не менее, как правильно заметил Владимир Путин, в статусе добровольцев и мобилизованных до сих пор сохраняются проблемы. К сожалению, равенства выплат между этими группами и контрактниками во многих регионах до сих пор не установлено. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы изменить это», – резюмирует Григорьев.

Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО в вопросах мер поддержки должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими. Президент затронул данный вопрос в рамках подведения «Итогов года» – конференции, которая длилась более четырех часов. По его словам, граждане данной категории будут уравнены в своих правах с остальными военнослужащими.

Он также допустил, что ради этого будут внесены поправки в законодательство. «Уверен, депутаты Госдумы сто процентов поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать», – заметил президент.

Кроме того, Путин развеял опасения относительно возможности проведения второй волны мобилизации. «Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тыс. человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно все это помню», – цитирует президента официальный сайт Кремля. – «Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось, и люди очень востребованы».

«После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооруженными силами. И планировали к концу году набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тыс., и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», – подчеркнул Путин. Он также заверил, что «на сегодняшний день никакой необходимости» в мобилизации нет.