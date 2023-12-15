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    Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов
    На Западе назвали сроки поражения Украины
    В Словакии предрекли переименование аэропорта в Париже после слов Путина о де Голле
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    Лавров заявил о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    СК предложил лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления
    Путин: Высокоскоростные железные дороги дойдут до Луганска и Донецка
    ЦБ назвал сроки отмены высокой ключевой ставки
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    22 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 20:29

    Мишустин поручил ликвидировать нехватку вакцин от кори, краснухи и паротита

    Премьер-министр Мишустин поручил оперативно ликвидировать нехватку вакцин от кори, краснухи и паротита

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии и пресс-конференции дал поручения в области здравоохранения, в том числе по ликвидации нехватки вакцин от кори, краснухи и паротита, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

    «Обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, паротита и краснухи – такую задачу следует решить в самое ближайшее время для снижения роста заболеваемости и предотвращения нехватки вакцин в дальнейшем», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

    Он добавил, что также должна быть продолжена модернизация первичного звена здравоохранения, «особенно в сельской местности, где сохраняется потребность в существенном обновлении инфраструктуры».

    «Большое значение для демографии имеют комфортные условия для женщин, планирующих беременность, чтобы будущие мамы были уверены, что для их здоровья и для здоровья их малышей будет сделано все возможное», – подчеркнул Мишустин.

    Ранее сообщалось, что Путин включил продление программы модернизации первичного звена здравоохранения в предвыборную программу.

    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


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    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

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    15 декабря 2023, 18:41
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений».

    «Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», – приводит слова Макрона ТАСС после саммита ЕС.

    Президент Франции также заявил, что его «телефонный номер не изменился».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что за прошедшие полгода Москва трижды получала непубличные сигналы, в том числе от одного из западных лидеров, о необходимости провести встречу по Украине и обсудить вопросы европейской безопасности.

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    13 декабря 2023, 15:12
    Умер автор «Бандитского Петербурга» Константинов

    Умер журналист и автор очерков «Бандитский Петербург» Андрей Константинов

    Умер автор «Бандитского Петербурга» Константинов
    @ Юрий Белинский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Петербурге скончался основатель Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news, автор очерков «Бандитский Петербург», по которым поставили одноименный телесериал, Андрей Константинов.

    «На 61-м году утром 13 декабря у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов», – сообщили журналисты «Фонтанки» на сайте издания.

    В сообщении отмечается, что в последний год жизни Константинов тяжело и неизлечимо болел. О месте и дате похорон пока не сообщается, издание обещает сообщить о них дополнительно.

    Константинов родился в 1963 году, окончил Восточный факультет Ленинградского госуниверситета, работал в Южном Йемене по линии Минобороны СССР в качестве переводчика с арабского языка.

    Журналистикой занялся в 1991 году после увольнения из армии. С 1998 по 2014 год читал лекции на факультете журналистики СПбГУ.

    Ранее сообщалось, что от онкологии на 74-м году жизни умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, помощник Ахмата Кадырова, журналист и писатель Альви Каримов.

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    15 декабря 2023, 12:02
    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»

    Член ОП Максим Григорьев: Путин развеял мифы и предубеждения к мобилизованным

    Политолог: Путин развеял мифы о «мобиках»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобилизованные и добровольцы стали полноценной частью российской армии. Они наравне с контрактниками защищают нашу страну от нависшей угрозы, а где-то справляются даже лучше, чем кадровые военные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.

    «Среди мобилизованных и добровольцев встречаются разные люди с совершенно непохожим прошлым. Процесс привыкания к армейской жизни у каждого происходит по-разному: кому-то проще, кому-то сложнее. Однако со вчерашними гражданскими всегда находятся опытные командиры, готовые передать новоприбывшим все свои знания», – сказал Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «Мне приходилось взаимодействовать со многими подразделениями. Могу сказать, что мобилизованные достаточно хорошо адаптируются к военным условиям. Они не чувствуют себя одинокими. Ощущают поддержку от старших товарищей, от родных, от регионального руководства. Поэтому в настоящий момент недавние новички уже успели стать закаленными профессионалами», – отмечает он.

    «К ним привыкают и на фронте. Их способности и умения ценят ничуть не меньше, чем навыки кадровых военных. По началу, действительно, в армейских разговорах можно было услышать сокращение «мобики». Использовали его контрактники, которые сохраняли скептицизм по поводу боевых возможностей новых коллег», – подчеркивает собеседник. – «Однако это предубеждение совершенно не соответствовало реальности. Командный состав откровенно признается – там, где контрактник начинает рассуждать в духе: «без танковой поддержки не пойдем», мобилизованный или доброволец инициативно берет и выполняет поставленную задачу. На удивление, здесь собрались люди с высочайшими личностными качествами. И президент развеял мифы о них».

    «Не скрою, мне, как человеку, который сам находится в зоне СВО в качестве добровольца, особенно приятно осознавать хорошее отношение президента к таким людям. Они являются наиболее мотивированными солдатами.

    В их головах имеется четкое представление о том, против кого и для чего мы воюем. Поэтому недооценивать вклад этой категории граждан в общую победу невозможно», – считает он.

    «Тем не менее, как правильно заметил Владимир Путин, в статусе добровольцев и мобилизованных до сих пор сохраняются проблемы. К сожалению, равенства выплат между этими группами и контрактниками во многих регионах до сих пор не установлено. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы изменить это», – резюмирует Григорьев.

    Ранее Владимир Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО в вопросах мер поддержки должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими. Президент затронул данный вопрос в рамках подведения «Итогов года» – конференции, которая длилась более четырех часов. По его словам, граждане данной категории будут уравнены в своих правах с остальными военнослужащими.

    Он также допустил, что ради этого будут внесены поправки в законодательство. «Уверен, депутаты Госдумы сто процентов поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать», – заметил президент.

    Кроме того, Путин развеял опасения относительно возможности проведения второй волны мобилизации. «Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тыс. человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно все это помню», – цитирует президента официальный сайт Кремля. – «Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось, и люди очень востребованы».

    «После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооруженными силами. И планировали к концу году набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тыс., и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», – подчеркнул Путин. Он также заверил, что «на сегодняшний день никакой необходимости» в мобилизации нет.

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    13 декабря 2023, 19:10
    Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»

    Кадыров: Чеченская Республика перевыполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»

    Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации «на 1500%»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Чеченская Республика перевыполнила план по частичной мобилизации на 1500%, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

    «Общество Российской Федерации... поняло, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%...» – приводит слова Кадырова РИА Новости.

    Глава Чечни подчеркнул, что батальоны, набранные из жителей республики, находятся в распоряжении Минобороны и Росгвардии. «Эти батальоны, полки не под моим подчинением, это их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную Верховным главнокомандующим задачу», – подчеркнул Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Кадыров заявил об ожидании успешного завершения специальной военной операции на Украине в 2024 году.

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    14 декабря 2023, 12:36
    Российские водители вручную откопали от снега пункт пропуска в Финляндии

    Tекст: Денис Тельманов

    Водители первых машин, направляющихся из России в Финляндию через пункт пропуска Торфяновка в ночь на 14 декабря, были вынуждены вручную расчистить снег на дороге, поскольку финские пограничники не стали чистить снег на въезде на свой КПП.

    «Чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать. Хорошо, что в багажнике нашлась лопата», – сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. 

    По данным издания, на расчистку дороги ушло около десяти минут. Из-за снегопада со стороны Финляндии скопилась очередь около 40 машин, из России в Финляндию – порядка десяти.

    При этом очевидцы шутят, что на велосипедах к пункту пропуска пока никто не приезжал.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил раздать детям брошенные мигрантами на границе с Финляндией велосипеды.

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    13 декабря 2023, 15:27
    В Омске возмутились отказом установить памятную доску участнику СВО на здании школы

    В Омске участники СВО возмутились отказом директора школы установить памятную доску погибшему товарищу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Омске участники СВО записали видеообращение к мэру города Сергею Шелесту с просьбой повлиять на ситуацию с размещением на здании школы №87 памятной доски в честь погибшего товарища, который в ней когда-то учился.

    По словам военных, они согласовали документы на установку доски с администрацией Ленинского района, департаментом имущественных отношений и военкоматом и пришли с ними к директору школы.

    «К нашему изумлению, мы услышали такие слова: «Если мы будем всех развешивать, стен не хватит, здесь вам не кладбище», – рассказали авторы видеообращения, передает NGS55.RU

    На видео оба бойца стоят на фоне мемориальной доски в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Берникова, которая висит на здании школы №87.

    В мэрии рассказали, что Сергей Шелест увидел обращение и поручил департаменту образования и администрации Ленинского округа разобраться в ситуации, однако в ходе этого выяснилось, что участники СВО не запускали процедуру оформления памятной доски ни в администрации округа, ни в администрации города. В школе комментировать ситуацию отказались.

    Ранее сообщалось, что Оренбургской области установили мемориальную доску в честь советского деятеля, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, председателя Бугурусланского райисполкома, депутата областного Совета народных депутатов области Николая Сизинцева.

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    14 декабря 2023, 13:07
    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
    Путин: Новые регионы России получат на развитие 1 трлн рублей ежегодно
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На развитие новых регионов России, вошедших в состав страны после начала специальной военной операции, будет выделяться ежегодно 1 трлн рублей, заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин.

    «Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн рублей на развитие этих регионов и постепенное их вхождение в экономическую, в социальную жизнь России», – сказал Путин.

    Помимо этого, другие регионы страны уже направили на помощь присоединенным территориям 150 млрд рублей, еще 100 млрд рублей планируется вложить.

    По его словам, сейчас ситуация в других регионах России «капитально лучше», поскольку «киевские бывшие власти» не уделяли развитию этих регионов должного внимания.

    Несмотря на это, в 2023 году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей налогов, отметил президент.

    «Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние», – подчеркнул Путин. 

    «Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это», – пообещал президент.

    Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.

    По данным на начало декабря за 2023 год в новых регионах восстановлено 5594 объекта, введено 123 объекта нового строительства, задействовано свыше 27 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц техники.

    Ранее сообщались, что потенциал Херсонской и Запорожской областей высок, в регионах уже восстанавливаются туристическая отрасль, промышленность, сфера образования, а также ведутся крупные инфраструктурные проекты.

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    13 декабря 2023, 18:38
    Высокие темпы восстановления Донбасса объяснили на выставке «Россия»

    На выставке «Россия» рассказали о восстановлении промышленности, сельского хозяйства, школ и детсадов Донбасса

    Высокие темпы восстановления Донбасса объяснили на выставке «Россия»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Донбасс уже был встроен в производственно-логистические цепочки больших государств – Российской империи и СССР. Именно поэтому регион после возвращения в состав России восстанавливается ударными темпами, сказали газете ВЗГЛЯД представители ДНР и ЛНР на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. С 12 по 19 декабря на выставке проходят дни регионов Южного федерального округа.

    «Промышленные предприятия ДНР вновь начали свою работу. Но случилось это только после возвращения домой – в Россию. Запущены большие и малые шахты, тысячи тружеников со всей страны приехали восстанавливать наш край. У нас уже ремонтируются дороги, заводы по производству бетона, кирпича, плитки. Упор делается на это, но также в субъекте есть сельскохозяйственное производство, кондитерские предприятия: «ДонКо» и «Лаконд», – рассказала Анна Чочуа, представитель ДНР на Международной форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

    «Многие после 2014 года потеряли свои рабочие места, а сейчас появилась возможность снова начать зарабатывать. Это особенно важно для таких предприятий, как Донецкий металлургический завод, там просто город в городе. Его запуск и наращивание производства являются одним из опорных направлений местных властей. В целом дончане чувствуют воодушевление – зарплаты повысились, растет уровень соцподдержки. Это глоток свежего воздуха», – продолжила она.

    «На этом фоне возможности роста Луганска тоже почти неисчерпаемы. Во-первых, у нас производится антрацит, аналога которого нет в мире. У нас замечательные шахты, плодородные земли. Федеральная власть и регионы-кураторы оказывают беспрецедентную помощь, а люди любят Родину не для протокола, а по-настоящему», – указала Инна Корнейчук, главный консультант отдела музейного дела Министерство культуры ЛНР.

    «К сожалению, часть региона была до недавнего времени вообще стерта с лица земли, но сейчас уже работают школы, детсады, заводы, магазины, музеи и детские центры. Как работник этой сферы, хочу поблагодарить за поддержку Минкульт РФ и Президентский фонд культурных инициатив», – добавила собеседница.

    «Если говорить о промышленности, в том числе пищевой, то у нас производят потрясающие колбасы и мясные деликатесы, есть замечательное «Королевское мороженое», мы его раздавали тут на выставке, все были в восторге. Также на стенде представлен настоящий 75-киллограммовый каравай, выпеченный и привезенный из ЛНР. Трогать его, если честно, нельзя, но дети часто тихонечко подкрадываются сзади и отщипывают кусочки. Во-первых, они не верят, что каравай настоящий. Во-вторых, очень уж он вкусно пахнет», – рассказала она.

    «Мы уже были встроены в производственно-логистические цепочки больших государств – Российской империи, СССР. Так что возобновить это в составе РФ будет легче, чем начинать заново. Кстати, многие сферы для инвестиций у нас уже заняты, поэтому перспективы у региона очень оптимистичные», – резюмировала Корнейчук.

    С 12 по 19 декабря на выставке «Россия» проходят дни регионов Южного федерального округа. Ранее на выставке прошел день ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник рассказал, что по поручению президента Владимира Путина 32 региона страны оказывают шефскую помощь городам и районам республики: строят и ремонтируют социальные объекты, дома, дороги, инфраструктуру ЖКХ.

    «Благодаря другим поручениям главы государства обновляется материально-техническая база учреждений образования, здравоохранения, культуры. Много делается для развития молодежи, которая все активнее вовлекается во всероссийскую молодежную повестку, получает новые возможности для развития и участия в жизни региона и всей страны», – отметил он.

    По его словам, в ЛНР восстановлены уже более 3,5 тыс. объектов экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Среди активно развивающихся отраслей – машиностроение, металлургия и сельское хозяйство.

    В начале декабря Путин посетил выставку и осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны. Выступая затем на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, он призвал дипломатов посетить выставку на ВДНХ, чтобы главы диппредставительств смогли наглядно сами увидеть, чем живет Россия.

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    13 декабря 2023, 14:51
    Украинца арестовали в Северной Осетии по подозрению в шпионаже

    ФСБ: В Северной Осетии арестован подозреваемый в шпионаже гражданин Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники УФСБ по Северной Осетии выявили противоправную деятельность 34-летнего гражданина Украины, причастного к шпионажу.

    В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», он арестован, сообщили в УФСБ по Северной Осетии, передает ТАСС.

    Установлено, что мужчина информировал Вооруженные силы Украины о местоположении и маршрутах передвижения российской военной техники в зоне проведения спецоперации посредством передачи географических координат, фотоснимков и видеоматериалов.

    На прошлой неделе ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР.

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    13 декабря 2023, 10:41
    В Роспотребнадзоре разъяснили призыв носить маски в Москве

    В Роспотребнадзоре рассказали о рекомендательном характере призыва носить маски в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Призыв надевать маски в общественных местах столицы России носит рекомендательный характер, о введении масочного режима речь не идет, заверили в управлении Роспотребнадзора Москвы.

    Отмечается, что рекомендации основаны на мерах профилактики во время риска заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает ТАСС.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что рекомендация надевать маски для собственной безопасности не является призывом ввести масочный режим.

    Кроме того, представители ведомства порекомендовали во время эпидподъема как можно чаще мыть руки и использовать антисептики.

    Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве соответствует сезону. Вакцинацию прошли 7 675 884 человека.

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    13 декабря 2023, 13:20
    Нарышкин: Украинский неонацизм несет угрозу украинцам и всему миру

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что созданный Западом украинский неонацизм несет угрозу всему миру и украинцам

    Tекст: Денис Тельманов

    Созданный при поддержке Запада украинский неонацизм представляет угрозу для народа Украины и для всего мира, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    «Очаг украинского неонацизма... представляет настоящую угрозу для России и Белоруссии, для Европы и всего мира, а в первую очередь – для будущего народа Украины», – сказал Нарышкин в Минске на открытии в Доме Москвы выставки «Обыкновенный нацизм» о преступлениях украинских неонацистов и трагедии мирного населения Донбасса, передает ТАСС.

    Нарышкин добавил, что созданию неонацизма на Украине «во многом способствовали целенаправленные действия Вашингтона и других западных режимов».

    По словам главы СВР, открывшаяся в белорусской столице выставка – «напоминание о страшной трагедии, продолжавшейся в Донбассе и Новороссии годами».

    «Это напоминание о том, что преступления киевских карателей не будут забыты, а сами они будут преданы суду», – подчеркнул Нарышкин.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что голосование Германии, Италии и Японии в ООН против резолюции с осуждением нацизма ставит под сомнение искренность их раскаяния за события Второй мировой войны.

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    13 декабря 2023, 12:46
    Лавров: Ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась

    Tекст: Денис Тельманов

    Cтавка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Совфеде.

    «Нашим недоброжелателям нелегко осознать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Он напомнил, что совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности еще два года назад превысил аналогичный показатель «Большой семерки», а с первого января 2024 года разрыв еще более возрастет из-за вступления в БРИКС пяти стран.

    Кроме того, Лавров указал, что Россия по итогам 2022 года, вопреки санкциям, поднялась по этому показателю на пятое место в мире, опередив Германию. В 2023 году темпы прироста российской экономики составят более трех процентов, а экономика ФРГ сократится, отметил Лавров.

    Глава МИД отметил, что те страны, которые развязали против России гибридную войну, не признают своих ошибок, а пытаются задействовать «все новые и новые нелегитимные инструменты», чтобы «истощать Россию» и  «устранить нашу страну как самостоятельную геополитическую величину».

    Вместе с тем количество зарубежных контактов Владимира Путина показывает, что попытки Запада изолировать Россию провалились, а российская «ответственная, опирающаяся на принципы Устава ООН линия» пользуется «самой широкой поддержкой государств мирового большинства», подчеркнул Лавров.

    «Курс на изоляцию России потерпел фиаско... Мы... к такому вызову готовы и продолжим твердо отстаивать свою правду», – отметил министр.

    Вместе с тем коллективный Запад продолжает использовать против России украинских неонацистов, добавил Лавров.

    «Суть их подходов не меняется – заставить своих киевских клиентов умирать и умирать ради интересов хозяев за океаном, ради того, чтобы попытаться подорвать развитие России», – сказал глава МИД России.

    Ранее сообщалось, что Лавров назвал нынешние отношения России и Китая «наилучшим периодом в истории».

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