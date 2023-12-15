Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Мошенники начали представляться ФСБ для обмана компаний
Эксперт Бедеров: Мошенники начали представляться ФСБ для новой схемы с российскими компаниями
Сотрудники операторов персональных данных из банков, операторов мобильной связи и интернет-провайдеров начали получать фейковые сообщения об утечках якобы от ФСБ, заявил специалист по информационно-аналитическим исследованиям Игорь Бедеров.
Мошенники представляются сотрудниками ФСБ и запрашивают проверку, вызванную якобы утечкой персональных данных клиентов, сказал Бедеров в беседе с «Газетой.Ru».
Аферисты предлагают «уладить вопрос» с помощью взятки, либо под видом проверки получают персональные данные о работниках компании или другие виды информации, после чего приступают к шантажу.
Это расширение мошеннической схемы, появившейся в мае 2023 года, в ходе которой сотрудникам компаний через мессенджеры якобы обращались их руководители. Такие «руководители» сообщали о неких проблемах сотрудникам и давали контакт «знакомого сотрудника ФСБ» для решения проблемы за деньги.
Мошенники дополняют письма фотографиями распечатанных поручений и приказов ФСБ с печатями и подписями реальных госслужащих, чтобы придать достоверности подделке.