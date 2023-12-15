Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Лавров: Думающие о победе нацистского режима над Россией не понимают расклада сил
Все те, кто думают о победе нацистского режима над Россией, ничего не смыслят в политике и не понимают настоящего расклада сил, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, с этими людьми не о чем разговаривать, передает ТАСС.
Лавров добавил, что противники переговоров при этом должны понимать, что дальнейшее затягивание боевых действий на Украине создаст более сложные условия для мирного урегулирования в будущем.
Кроме того, глава российского дипведомства отметил, что Западу пришло время осознать тупиковость развязанной им войны на Украине.
«Вы слышите оценки, которые звучат со стороны трезвомыслящих политиков в НАТО, в Евросоюзе. Лучше поздно, чем никогда», – заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что в США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру.