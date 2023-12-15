Лавров: Думающие о победе нацистского режима над Россией не понимают расклада сил

Tекст: Александра Юдина

По его словам, с этими людьми не о чем разговаривать, передает ТАСС.

Лавров добавил, что противники переговоров при этом должны понимать, что дальнейшее затягивание боевых действий на Украине создаст более сложные условия для мирного урегулирования в будущем.

Кроме того, глава российского дипведомства отметил, что Западу пришло время осознать тупиковость развязанной им войны на Украине.

«Вы слышите оценки, которые звучат со стороны трезвомыслящих политиков в НАТО, в Евросоюзе. Лучше поздно, чем никогда», – заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что в США после краха надежд на контрнаступление ВСУ включили новую мантру.